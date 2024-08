"Me detesta con justa razón": La Doctora Cordero habla acerca del distanciamiento con Pamela Díaz

25 ag. 2024 - 21:15 hrs.

María Luisa Cordero, más conocida como la "Doctora Cordero", trabajó en varios programas de espectáculo y también participó en el café concert "Las Indomables", que era dirigido por Patricia "Paty" Maldonado y donde compartió escenario junto a la modelo y conductora de televisión Pamela Díaz.

Si bien Cordero y Díaz compartieron espacio en varias ocasiones, actualmente hay un distanciamiento entre ellas y que fue reconocido por la misma psiquiatra.

"A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez", confesó la "Doctora Cordero" en un programa de Zona Latina.

Eso sí, la profesional de la salud reconoció que Díaz fue una buena compañera de trabajo. "Yo trabajé con ella en 'Las Indomables', es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: 'Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias'", dijo la psiquiatra.

Sobre el distanciamiento entre ambas, la también diputada reconoció que "ella no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo. Me alegro tanto por el éxito que tiene. Me dio mucha pena lo que le pasó con el helicóptero, porque ella es muy aperrada".

La profesional de la salud volvió a referirse en buenos términos a la "Fiera". "Yo me saco el sombrero, Pamela representa todas esas cosas que yo, como mujer mayor y psiquiatra, valoro en las mujeres", dijo la psiquiatra.

"Es trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella", concluyó la "Doctora Cordero".

Todo sobre Famosos chilenos