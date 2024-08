"Convertirme en madre fue el mayor regalo": El emotivo mensaje que le dedicó Ivette Vergara a Nicolás Solabarrieta

25 ag. 2024 - 18:15 hrs.

El hijo mayor de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, Nicolás Solabarrieta, ganó popularidad al ingresar a dos reality. Actualmente, el influencer tiene más de 500 mil seguidores en Instagram y se encuentra en una relación con la también influencer Valentina Torres, más conocida como "La Guarén".

Ayer, 24 de agosto, el también exfutbolista cumplió 28 años, razón por la que su madre le dedicó un emotivo mensaje en Instagram acompañado de un video, donde se ve a Nicolás en diferentes etapas de su vida.

¿Qué escribió Ivette Vergara?

"Un 24 de agosto, hace 28 años, llegaste a mi vida y, desde entonces, todo cambió para siempre. Convertirme en madre fue el mayor regalo que he recibido, y desde el momento en que te sostuve en mis brazos por primera vez, supe que mi vida tenía un nuevo propósito", comenzó comentando Ivette.

"Tu carita, sentir tu olor cada mañana era mi motor y mi mayor fuerza, la razón por la que en los días más difíciles me he levantado con una sonrisa cada mañana. Te admiro profundamente, hijito, por tu increíble capacidad de enfrentar los desafíos con valentía, por tu tenacidad para levantarte cada vez que la vida te ha hecho caer, y por esa luz que siempre has llevado dentro, iluminando el camino no solo para ti, sino también para quienes tenemos la bendición de tenerte en nuestras vidas", agregó la periodista.

"Recuerda siempre lo valioso que eres. La vida no siempre es fácil, y a veces puede parecer abrumadora, pero nunca dejes de luchar por tus sueños. Tienes dentro de ti todo lo necesario para alcanzar lo que te propongas. Tu perseverancia y tu corazón valiente te llevarán lejos. No permitas que nada ni nadie te limite", mencionó Ivette en su emotivo mensaje.

"Sigue adelante, hijito mío, con la misma fuerza y pasión que siempre te han definido. Estoy aquí, orgullosa de ti, amándote y apoyándote en cada paso de tu camino. Feliz cumpleaños mi bebé y un abrazo lleno de amor y luz que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Te amo", concluyó la conductora de televisión.

Revisa la publicación y el video que subió Ivette Vergara para celebrar a Nicolás Solabarrieta

