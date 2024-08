"Prefiero ser una vieja estupenda que...": La confesión que hizo Katty Kowaleczko previo a un nuevo cumpleaños

25 ag. 2024 - 15:15 hrs.

Katty Kowaleczko ha actuado en diferentes teleseries a lo largo de su carrera profesional, por lo que llegó a ser una de las actrices más reconocidas para los chilenos tras darle vida a diversos personajes. Además de la actuación, la actriz también se ha desempeñado como conductora de televisión.

El próximo 2 de octubre, Kowaleczko cumplirá 60 años, razón por la que hizo una reflexión acerca de llegar a la que, muchos denominan, la tercera edad. Asimismo, reconoció que no se haría tratamientos estéticos para verse más joven.

¿Qué dijo la actriz?

"Nunca tuve problema con mi edad. Había mucha colega que me decía: 'No digas tu edad, porque sacan la cuenta de la mía'. No sé, nunca me importó. De hecho, un tiempo me dejé las canas, pero me las tuve que teñir por trabajo. Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito", contó la actriz a The Clinic.

Eso sí, la intérprete reconoció que un momento se sometió a un tratamiento estético, pero que no volvería a hacer. "Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: 'no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta?' Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía", confesó.

"La gente opina mucho que estoy vieja"

Por otro lado, Katty Kowaleczko también reflexionó sobre los comentarios que reciben ellas cuando envejecen, argumentando que, a diferencia de los hombres, "a la mujer no se le da el permiso de envejecer".

"La gente opina mucho que estoy vieja. Cuando estuve con las canas, me decían que por qué no me teñía. Es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad", añadió.

"A la mujer no se le da el permiso a envejecer y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen. Ahora, esta es una opción muy personal. No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda", concluyó Katty.



Todo sobre Famosos chilenos