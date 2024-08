"Quiero dar un mensaje de resiliencia": Hija de exchica Mekano es elegida como candidata a Miss Mundo Chile

25 ag. 2024 - 10:16 hrs.

Nicole Pérez fue uno de los rostros más queridos en la época en que los programas juveniles dominaban las tardes televisivas. Su hija mayor, Isidora Carvallo, ha heredado su encanto y, a sus 18 años, ya se ha convertido en una destacada influencer.

La muchacha, quien suma más de 60 mil seguidores en plataformas como Instagram, ha incursionado en el modelaje y actualmente forma parte de la agencia Capital Blue, que se especializa en representar a jóvenes talentos.

La primogénita de la exintegrante de "Mekano" padece de alopecia desde los 11 años, una enfermedad que en su caso ha provocado la pérdida total de su cabello. Además, vive con diabetes tipo 1, una condición que requiere de tratamiento y supervisión médica constante.

Isidora Carvallo será candidata al Miss Mundo Chile

Actualmente, la joven transmite un mensaje de aceptación y amor propio, que también la impulsó a tomar la decisión de postular al certamen Miss Mundo Chile 2024. Hace solo unos días, la organización informó que fue seleccionada como candidata.

"Después de preguntarme en las noches '¿por qué a mí?', no es un por qué, si no un para qué y finalmente lo descubrí y es eso lo que me encantaría transmitir", explicó Carvallo en entrevista con el medio Prensa Chilena.

Carvallo destaca que su objetivo es compartir su experiencia para ayudar a otras personas: "Lo que más me motivó a participar en este concurso es poder dar un mensaje de resiliencia a personas que lo necesitan".

"Espero lograr llegar al corazón de mucha gente, no importa si no gano, me encantaría impactar al mundo y dar un mensaje de que todo lo que a uno le puede pasar es por un propósito, así tal como mi alopecia me ha abierto muchas puertas", continuó.

La hija de la "Doctora Cahuín" representará a la comuna de Peñalolén e intentará convertirse en la sucesora de la actual reina de belleza, Ámbar Zenteno.

"Emoción, orgullo, muchas emociones juntas, pero estoy muy feliz de poder participar en esta nueva experiencia", enfatizó.

