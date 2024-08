Coté López comparte emotivo momento que vivió en la misa de su abuela: "Le pido a Dios que me alcance la vida"

23 ag. 2024 - 12:31 hrs.

María José "Coté" López está de luto. Esta semana perdió a una de las personas más importantes en su vida: su abuela, a quien cariñosamente llamaba "Nonnita". La mujer falleció a sus 83 años producto de un agresivo cáncer.

En octubre de 2023, la influencer contó a sus seguidores sobre la enfermedad de su familiar y lo mucho que esto le estaba afectando emocionalmente. Desde entonces, actualizó constantemente mediante Instagram sobre su estado de salud.

"Le pido a Dios que me alcance la vida"

A través de la misma red social, la empresaria dio a conocer la noticia de la partida de su abuela: "Me pidieron subirlo (esto va solo para quienes conocían a mi nonnita). La misa será a las 12:30 en la iglesia del Carmen y luego partiremos al cementerio".

Durante el jueves, Coté subió varios recuerdos junto a la mujer y posteriormente compartió una serie registros de la ceremonia que realizaron para despedirla. "No soy capaz de escribir nada, pero muchas gracias a todos los que nos han escrito", manifestó en uno de los post.

Coté López y su abuela/Instagram

En uno de ellos aparecía su hermano, Matías, quien cantó el tema "Que me alcance la vida" del dúo Sin Bandera. Sobre el video, María José escribió un emotivo mensaje: "Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar lo mucho que me das... mi nonnita".

Matías también publicó las imágenes en su perfil. En la sección de comentarios, su hermana le agradeció por su interpretación. "El mejor. Te amo bro. Yo no podía cantar una palabra sin llorar y tú te mantuviste fuerte para ella", destacó.

