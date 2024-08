Nuera de Coté López desmiente que familia de su ex le pagó para no entrar a un reality

19 ag. 2024 - 11:27 hrs.

Hace algunos meses, Coté López tuvo un fuerte conflicto con Diego Jiménez, hijo mayor de su exesposo, Luis Jiménez. En el altercado, también intervino a favor de Diego, su expareja, Javiera Vidal, creándose un conflicto público de proporciones.

Tras la pelea, se rumoreó que Javiera Vidal había sido interés de los productores de un reality chileno quienes habrían visto con buenos ojos su incorporación a un encierro televisado, ya que podría contar secretos de la mediática familia.

Sin embargo, con el tiempo la idea se diluyó y no se concretó lo que muchos fans del chisme y los espectáculos se encontraban esperando con ansias. Recientemente, se rumoreó el motivo por el cual Javiera, también conocida como "La Sazón", habría rechazado la oferta que efectivamente le llegó.

La periodista Paula Escobar en un programa de Zona Latina, aseguró que Coté López y Luis Jiménez le pagaron a "La Sazón" la no despreciable suma de 40 millones de pesos, "para que no ingresara al reality y no contara infidencias de la familia".

Sin embargo, Paula Vidal descartó este millonario monto que le habrían pagado sus suegros, aseverando que esta información es completamente falsa. Así lo dijo durante este fin de semana en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

"¿Por qué no entraste a GH?", le consultaron, a lo que ella dijo que "no entré a GH porque pensé que me destruiría a mí misma tomando esa decisión. No fue porque me pagaron para entrar o porque no pasé un examen médico".

"De hecho, ni siquiera asistí a algún casting o algo parecido. Todo quedó en un WhatsApp", detalló, negando de esta forma lo expuesto por Escobar, aunque confirmando que sí hubo intenciones de los productores del reality para tenerla entre sus filas.

