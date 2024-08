"El público me quiere": Entérate a qué se dedica Jean Pierre Bonvallet, hijo de Eduardo Bonvallet

23 ag. 2024 - 18:30 hrs.

Jean Pierre Bonvallet es uno de los dos hijos que en vida tuvo Eduardo Bonvallet, recordado futbolista que durante los últimos años de su vida, se convirtió en una figura recurrente en los medios de comunicación en su rol de comentarista deportivo.

Al igual que su padre, tuvo una carrera profesional como futbolista, que se extendió entre los años 2004 al 2005, militando en los clubes de fútbol Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Tras esta breve carrera, ingresó a estudiar Diseño Gráfico.

El trabajo de Jean Pierre Bonvallet

Tras el deceso de Eduardo Bonvallet, Jean Pierre, se volcó a analizar partidos de fútbol chilenos, siguiendo así los pasos de su padre, aunque en una reciente entrevista con BolaVip, dejó en claro que no pretende ser una imitación del "Bonva".

"Muchos dicen tú copias a tu padre, Gurú hay uno solo. Quiero dejar algo en claro con eso. Mi padre era transversal, él hablaba de todo, un todo. Yo hablo solamente de la cancha, en la cancha con Bonvallet", enfatizó en la conversación.

Jean Pierre Bonvallet

Este trabajo es su fuente de ingresos, y afortunadamente goza de gran éxito, con más de cien mil suscriptores, quienes no se pierden sus agudos análisis, y auspiciadores que han creído en el proyecto que lidera hace años.

"Estoy trabajando solamente en el canal de Youtube, enfocado. Me ha ido bien, porque tengo buenas visitas y el público me quiere. Nunca me han faltado los auspiciadores, de repente rotan, pero siempre tengo dos y eso me ha hecho subsistir", añadió en la misma entrevista.

Asimismo, reveló que dentro de poco iniciará un nuevo proyecto digital con el relator Sebastián "Tatán" Luchsinger y una casa de apuestas. Mientras este último se encargará del relato de los partidos, Jean Pierre será quien comente las jugadas.

Todo sobre Famosos chilenos