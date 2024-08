"Más caro que la...": Pollo Valdivia revela monto del tratamiento contra el cáncer de mama de Claudia Conserva

21 ag. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Hace poco más de dos años se supo que la animadora de TV, Claudia Conserva, fue diagnosticada por un agresivo cáncer de mama, el cual tuvo un tratamiento exitoso y hoy ya no padece la enfermedad.

Recientemente su marido, el periodista Juan Carlos Valdivia, reveló cuánto fue el costo económico que debió desembolsar su familia para ayudarla en su terapia.

¿Qué dijo Valdivia?

El “Pollo” participó en el programa “Al Piano con Lucho” de TV+, donde se centró en conversar sobre la enfermedad que hace dos años le fue diagnosticada a su mujer.

"Fue complejo porque, no es tan… cuando te hacen los exámenes, la Claudia es muy rigurosa, es muy matea, entonces gracias a eso ella ha podido estar todavía entre nosotros, porque no postergaba los exámenes, se los hacía rigurosamente", contó.

Costeo del tratamiento

El comunicador detalló que pudieron hacerlo gracias a la contratación de un seguro catastrófico que tomó hace más de 10 años. Con eso pudieron enfrentar con tranquilidad los gastos.

"¿Cachay lo que sale una enfermedad como esa? Es más caro que la cre***, entonces el seguro cubrió prácticamente todo lo que no alcanzaba a cubrir la Isapre, y te hablo de mucha plata… fue ese seguro lo que nos permitió enfrentar esta cuestión con mayor tranquilidad, que la angustia que puede sentir mucha gente que no tiene los recursos, no tiene la plata y está en pelota", cerró.

