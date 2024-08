El multimillonario acuerdo que habrían firmado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de separación

20 ag. 2024 - 17:02 hrs.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación amorosa hace más de 8 años. La mega estrella del fútbol conoció a la influencer cuando era vendedora de una tienda de lujo. Según ella, el flechazo con el deportista fue inmediato.

"Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rio. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza", señaló en su propio programa de Netflix ella.

Georgina y Cristiano

El acuerdo de separación

A lo largo de su relación, Georgina pasó a ser parte de la familia de Cristiano, que estaba compuesta por los tres hijos mayores que tuvo el futbolista fruto de maternidad subrrogada. Ambos, además, tuvieron a dos niñas Alana y Bella.

El nacimiento de Alana no solo marcó un antes y un después en su relación por lo que significaba para ambos tener una hija juntos, sino que también dio pie a que los dos firmaran un millonario acuerdo en caso de que ocurra una separación.

Georgina Rodríguez

De acuerdo a lo que informa el medio TV Guía de Portugal, Cristiano y Georgina habrían acordado que, en caso de que llegue a término la unión, la cual se rumorea que al fin se concretó en matrimonio hace algunos días, él tendrá que pagarle la no despreciable suma de 100 mil euros mensuales.

Cristiano y Regina

Asimismo, la enorme mansión que el delantero tiene en Madrid, donde vivió por largos años mientras vistió los colores del Real Madrid, pasaría ser parte del patrimonio de Rodríguez.

Cabe destacar que la fortuna de Cristiano Ronaldo se estima en una cifra cercana a los 600 millones de euros, tanto por el dinero recaudado como por los jugosos contratos que ha firmado en su carrera futbolística, como por la publicidad en torno a su figura.

