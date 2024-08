Cambió radicalmente su vida tras mudarse a Argentina: Así luce el carismático actor Juan José Gurruchaga de "16"

20 ag. 2024 - 08:08 hrs.

La recordada teleserie juvenil "16" fue un semillero de nuevos talentos, y es que gran parte de su elenco correspondía a actores que recién entraban al mercado laboral. Ese fue el caso de Juan José Gurruchaga, quien debutó con el personaje de Darío Carmona.

En la ficción, Carmona destacaba por su personalidad inmadura y extrovertida. Si bien vivía rodeado de lujos, en lo personal sentía el abandono de sus padres, quienes vivían viajando por sus negocios alrededor del mundo.

La nueva vida de Juan José Gurruchaga

Este papel, que repitió en la secuela "17", lo hizo ganarse el cariño de los televidentes. Sin embargo, pese su exitoso paso por la TV, en 2017 dejó la actuación y se trasladó a la ciudad de Santa Fe, en Argentina, donde comenzó una nueva etapa junto a su esposa María Cristina y sus dos hijos.

Según comentó hace un par de años, esta decisión la habría tomado debido al complejo estado de salud de su suegro, quien vive al otro lado de la cordillera. "Él sufre un ACV y eso remeció mucho la emocionalidad de mi señora", indicó en el programa "Síganme los buenos".



En ese entonces, también contó que empezó a trabajar con sus cuñados: "Invertí con ellos y me hice hombre de campo, vivo en las afueras de la ciudad. Aprendí de todo un poco, como vacunar animales, a marcarlos, andar a caballo, a pelo. Me cambió la vida totalmente".

Pero Gurruchaga no se alejó completamente de las comunicaciones, ya que hasta finales de 2023 condujo el programa "El Nido Vacío". Este espacio estaba enfocado en un segmento de la sociedad en particular: "tiene que ver con el tipo de 50 años, que por ahí queda sin trabajo, que no se atreve a reinventarse".

Además, desde el otro lado de la cordillera, el chileno empezó a adentrarse en el mundo del trading, dedicándose a informar a sus más de 10 mil seguidores de Instagram sobre las inversiones y sus riesgos.

Actualmente, emite "lives" donde conversa con diversos exponentes de esta práctica, como la trader chilena Nataly Venegas, con quien conversa sobre las distintas aristas de esta práctica, incluyendo recomendaciones.

