"No me lo merezco": Camila Arismendi se lanza contra internautas que le dejan crueles mensajes en Instagram

La exchica reality, Camila Arismendi, se sometió hace algunos meses a una cirugía estética que consistió en una liposucción en su abdomen, con transferencia de grasa hacia glúteos y caderas, además de una lipo papada, para reducir dicha parte de su cuerpo.

Durante la noche de este domingo 18 de agosto, Camila publicó un sentido comunicado en su cuenta de Instagram en contra de internautas que le han dejado mensajes desagradables tras su operación, burlándose de su figura.

Camila Arismendi tras su cirugía

Pese a que Arismendi bajó una cantidad considerable de tallas y kilos, a la joven cantante le siguen escribiendo epítetos sobre su peso, lo que la tiene sobrepasada. En su Instagram, Camila subió una comparativa de dos momentos de su vida.

Camila Arismendi cansada del odio

En la primera imagen, aparece ella con la figura con la que se hizo popularmente conocida en un reality, en octubre de 2023. Luego, luce un ceñido vestido que le amolda su nueva figura.

Camila Arismendi previo a su cirugía

En la descripción escribió, "hace par de meses quise cambiar mi aspecto físico... Hoy en día ya no queda nada de la Cami que conocieron en 'Tierra Brava'. Pero desde que aparecí en otro formato me han llenado de odio mensajes y comentarios en mis redes y en el de otras personas por mi físico Nuevamente me tratan de guatona, de gorda, de fea, etc...".

Camila Arismendi tras su cirugía

"Estoy expuesta a esto, pero de verdad no se vale, no me lo merezco. Me he esforzado día a día para mejorar, me esfuerzo por ser la mejor en todo sentido, pero no... creo que no soy tan fuerte... No se imaginan cuanto me duelen sus comentarios", añadió.

"No se imaginan todo lo que sufrí, lo valiente que fui al operarme para cambiar mi imagen y aun así siguen. De verdad, ya no sé qué hacer", concluyó, recibiendo recomendaciones y apoyo de parte de sus seguidores para enfrentar a estas personas.

"Cambia tu mentalidad, tú puedes, ¿qué importa lo que digan?", "no sirve de nada operarte si no te lo crees tú, cambia tu apariencia por ti, no por los demás", "ignora esos comentarios porque somos más las positivas", "eres regia Cami y demasiado divertida, no pesques el odio", "por favor, no pesques, solo enfócate en lo feliz que te sientes", son algunos delos comentarios del posteo.

