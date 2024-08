Marcela Vacarezza revela qué es lo que le desagrada de Miami: "Cuando te toca, te toca"

18 ag. 2024 - 20:15 hrs.

Generalmente en Chile pensamos que todo en el extranjero funciona mucho mejor que en el país, sin embargo, eso no puede estar más lejos de la realidad y es algo que recientemente fue evidenciado por Marcela Vacarezza.

Desde hace unos años, la psicóloga y esposa de Rafael Araneda se trasladó a vivir con su familia a Miami, en Estados Unidos, una capital global con un clima envidiable, atracciones culturales, grandes centros comerciales y un nivel de vida bastante elevado.

Pero pese a todos estos beneficios, la ciudad del sur de Florida igualmente tiene sus problemas y uno en particular hizo que Vacarezza le revelara a sus seguidores una de las cosas que no le gusta de Miami.

"Las cosas que no me gustan de acá"

La mañana del pasado martes la psicóloga saludó cálidamente a todos sus seguidores y les comentó que iniciaría el día visitando el programa "Desiguales" de la cadena Univisión, el cual es conducido por la actriz puertorriqueña Adamari López junto a otras panelistas.

Sin embargo, el viaje a los estudios de la antigua casa televisiva de "Don Francisco" no fue nada fácil, ya que el tráfico de Miami hizo que la esposa del "Rafa" llegara atrasada.

"Y aquí estamos, en un taco tremendo. Esas son de las cosas que no me gustan de acá. Partí y el Waze decía que llegaba a las 8:20 y ahora me dice que llego a las 8:50", explicó la expanelista de "SQP" desde su automóvil.

Marcela explicó que pese a que las autopistas de la ciudad tiene entre "cuatro o cinco carriles", los tacos que se arman son de grandes proporciones. "Cuando te toca, te toca", se lamentó Vacarezza.

"Voy a llegar tarde, no me van a poder arreglar el caracho. Bueno, dejadita a la mano de Dios no más", dijo con humor al finalizar el video en el que explicó que no tendría tiempo para ser maquillada antes de participar en "Desiguales".

