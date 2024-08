Gigi Hadid revela que padece de enfermedad autoinmune en medio de críticas por su delgadez

19 ag. 2024 - 19:42 hrs.

La supermodelo Gigi Hadid reveló recientemente de manera pública que se encuentra diagnosticada con una enfermedad autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, el cual ha sido responsable desde que tiene 17 años (hoy tiene 29), de sus constantes cambios físicos.

La enfermedad de Hashimoto, de acuerdo a la clínica Mayo, no tiene causa específica, aunque se ha relacionado con factores genéticos y ambientales. Entre sus síntomas están la fatiga, estreñimiento, hinchazón, cara hinchada, caída del pelo, entre otros.

¿Qué pasó con Gigi Hadid?

En una publicación que hizo en X que solo duró algunos minutos, porque luego la borró, Gigi comentó cuál es su estado de salud actual, en medio de las críticas recientes por su delgadez, la cual incluso han sindicado por el uso de drogas de parte de la modelo.

"Para aquellos que están tan decididos a explicar por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando comencé a los 17 años todavía no me habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto", indicó.

En esta línea agregó que, "aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectarme, siempre he comido lo mismo, pero mi cuerpo lo maneja de manera diferente ahora que mi salud está mejor".

Debido a este avance en su tratamiento, su figura ha cambiado bajando algunas tallas. La supermodelo aseveró que este efecto secundario no es algo que necesariamente desee proyectar a sus seguidores, aunque enfatizó en que por estos días se siente bien de salud.

"Puede que sea ‘demasiado flaca’ para ti. Honestamente, no es lo que quiero ser, pero me siento más saludable internamente y sigo aprendiendo y creciendo con mi cuerpo todos los días, como todos", expresó.

Por último, frente a los comentarios de uso de estupefacientes, expresó que "no es para juzgar a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejen de ponerme en esa caja solo porque no entienden la forma en que mi cuerpo ha madurado".

"Usa tu energía para apoyar a aquellos que admiras en lugar de ser cruel con ellos", concluyó en el comunicado, el cual no se encuentra disponible en X, pero que fue recogido por varios medios de la prensa internacional.

