Un ícono del cine europeo: Muere el actor francés Alain Delon a los 88 años

18 ag. 2024 - 07:45 hrs.

El legendario actor francés, Alain Delon, falleció a la edad de 88 años en Douchy, centro de Francia, según anunciaron sus tres hijos mediante un comunicado este domingo 18 de agosto.

¿Cómo se comunicó la muerte de Alain Delon?

A través del mencionado comunicado, se informó que "Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo anuncian con profundo pesar el fallecimiento de su padre. Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia".

"El actor de 'A pleno sol' y 'El silencio de un hombre' ha ido a reunirse con (la Virgen) María entre las estrellas tan queridas para él", agregó el comunicado.

La "familia ruega que se respete su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso", aseguraron sus hijos, subrayando que el actor falleció "muy temprano en mitad de la noche".

¿Quién fue Alain Delon?

Alain Delon fue el actor francés más carismático y famoso de la historia del cine, con un aura oscura de lobo solitario que lo persiguió hasta el final.

"Me gusta que me amen como yo me amo a mí". Para este hombre que hablaba de sí en tercera persona, todo lo que emprendía solo podía hacerse desmesuradamente. Un estilo que al final de su vida lo persiguió, entre querellas familiares, declaraciones contradictorias y polémicas sobre su carrera y las mujeres.

Delon actuó para varios de los mejores realizadores del séptimo arte y su poder de atracción tal vez solo haya sido igualado en la historia del cine por Rodolfo Valentino. Mientras que otros vieron en él a una versión francesa de James Dean.

"Únicamente me faltó hacer el papel de Cristo. Ahora ya es un poco tarde", declaró al final de su carrera este actor disciplinado que tuvo el talento de someterse a las órdenes de los más grandes, trabajando en unas 90 películas, bajo la dirección de Melville, Visconti, Antonioni, Losey, Godard o Malle.

Productor, director, empresario y coleccionista de arte, era un seductor rebelde y arrogante, que cultivaba en la vida real la imagen que irradiaba en la pantalla.

