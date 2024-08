George Clooney revela con qué afamado director no quiere trabajar nunca más: "Un miserable"

14 ag. 2024 - 15:36 hrs.

Los roces en el mundo del trabajo existen. Y es que las personas, como bien dice el dicho, no somos "moneditas de oro" para caerle bien a todo el mundo. Lamentablemente, muchos deben seguir trabajando igual, pese a no estar contentos con su compañero de equipo, pero otros tienen la opción de elegir no hacerlo.

En este último grupo se encuentra el destacado actor George Clooney, quien en una reciente entrevista reveló la persona con la que no volverá a trabajar nunca más en su vida, entregando duros términos contra un reconocido director de cine.

George Clooney

¿Con quién no quiere trabajar George Clooney?

En una conversación que tuvo George Clooney con Brad Pitt, ambos coincidieron en que a estas alturas de sus respectivas carreras, privilegian que el tiempo de trabajo en una película, que puede extenderse durante cinco meses o más, sea con actores o directores con quienes se sienten cómodos.

Siguiendo esta línea, Clooney dio como ejemplo que él nunca más en la vida trabajará con el director de cine David O. Russell, quien lo dirigió en la película bélica "Tres Reyes", estrenada en el año 1999 y en la que también actúan Mark Wahlberg y Spike Jonze, entre otros.

George Clooney en "Tres Reyes"

"Así que no se trata simplemente de, ‘Oh, voy a hacer una película realmente buena, como Tres Reyes, y voy a tener un miserable como David O. Russell haciendo mi vida un infierno. Haciendo la vida de cada persona del equipo, un infierno", señaló.

George Clooney y David O. Russell

Agregó que someterse a un trabajo de estas características, con un director como David O. Russell, "no vale la pena. No en este momento de mi vida", reafirmando que no es viable pasar por malos ratos "solo para tener un buen producto".

Esta no es la primera vez que Clooney ha dejado de manifiesto que con Russell tuvo una mala experiencia grabando "Tres Reyes". De hecho, acusó al director de haber agredido a un extra en el set y al ver esta situación, tuvo que intervenir para defenderlo.

En el año 2005, conversando con Entertainment Weekly, George definió a David. O. Russell como "un tipo raro", con el cual era "difícil" hablar. Pese a lo anterior, afirmó que esas características "hacen que su escritura sea única e interesante".

