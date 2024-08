Afirman que Mauricio Isla le habría pedido el divorcio a Gala Caldirola

19 ag. 2024 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos días se comentó en el ambiente de la farándula que el futbolista Mauricio Isla le habría pedido el divorcio a la modelo hispana y chica reality, Gala Caldirola.

Cabe recordar que ambos pusieron fin a su relación hace unos años, pero el “Huaso” habría optado por la vía legal para poner fin al matrimonio.

¿Rumores de divorcio?

En el programa “Que te lo digo”, Paula Escobar aseguró que Mauricio Isla le habría pedido el divorcio a Gala Caldirola. La periodista señaló que aunque existe una buena relación, habría un impedimento de la española.

“Lo cierto es que Galadriel Caldirola recibió la petición de divorcio de Mauricio Isla su aún marido porque ellos aún están casados. Según me informa el círculo íntimo de los Islas me dicen que Gala no estaría dispuesta a ceder tan fácilmente el divorcio”, contó la comunicadora.

Condiciones de Gala

“Surge la inquietud en la familia Isla mientras Gala estaba en el encierro ‘oye Mauricio, qué pasaría si a ti te pasa algo, tú sigues casado con Gala’. Y por lo tanto, Gala quedaría como la heredera porque es cónyuge aún y ese no es el afán de Mauricio Isla ni de la familia. Entonces ahí surge la idea de Mauricio Isla de pedirle el divorcio a Gala Caldirola”, señaló.

“Entonces Gala le dice que ok, que firma el divorcio, pero que ella quiere una propiedad a su nombre lo cual Mauricio Isla le habría dicho que no estaba de acuerdo por la poca duración del matrimonio. Si bien hay una buena relación, hay un pequeño problema con eso”, añadió.

Escobar agregó que “Gala vive sola por su trabajo en Santiago y la hija de ambos vive en la casa de los Islas en Calera de Tango. Gala vive sola en un departamento en Las Condes y Mauricio también, la niña está al cuidado de la familia paterna en Calera de Tango”.

“La familia de Isla no estaría muy contenta con los comportamientos que estaría teniendo ella, a lo mejor porque sale, porque se divierte, porque se encerró en un reality, no lo sé”, cerró la periodista.

Descargos de Gala

Una vez enterada de la información, Gala Caldirola subió historias a sus redes sociales donde pidió respeto por su vida privada, solicitando que ni siquiera nombren a su expareja o a su hija.

"Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí y me inventen romances, me meten un novio diferente cada semana. Es súper incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan sólo de mí, yo soy grandecita, yo me valido sola, no necesito que nadie me valide. Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. Nada relacionado con mi familia", indicó.

Todo sobre Mauricio Isla