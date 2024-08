"Me cuesta acostumbrarme": Daniela Castro sorprendió con radical cambio de look

11 ag. 2024 - 00:30 hrs.

La reconocida cocinera e influencer chilena, Daniela Castro, sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de mostrar un radical cambio de imagen al que se sometió.

A través de su cuenta de Instagram compartió imágenes y videos en los que mostró su nueva imagen, recibiendo cientos de comentarios positivos de sus seguidores.

Daniela Castro / Instagram

El cambio de look de Daniela Castro

La mujer de 35 años se tiñó el pelo de color rojo sin cortar su largo cabello, dejando atrás su tono rubio. El trabajo fue realizado por el peluquero Juan Sandoval.

"Ya de vuelta y con el pelo más rojo y ruliento que nunca", escribió en un video que subió Daniela a sus historias de Instagram.

Daniela Castro y su nuevo look / Instagram

"En mi vida me había teñido el pelo de otro color que no fuera el mío, como lo tengo rubio y me hacía cositas para que se viera más claro", dijo en su cuenta personal.

Daniela Castro se tiñó el pelo / Instagram

La influencer apuntó que, "jamás me había cambiado mi color de pelo, pero no sé qué hice, me encanta eso sí, pero me cuesta acostumbrarme".

Pero la exchica reality también descubrió que tendrá un problema por este cambio de look, pues, en su misma cuenta de Instagram, contó que algunas prendas de su closet no combinan con su nuevo tono de pelo.

"Ahora voy a tener que cambiar algunas cosas de mi ropa, con el rubio un polerón me quedaba muy bien, pero con este pelo no sé si me gusta. ¡Así que voy a tener que cambiar todo mi closet!", manifestó.

Todo sobre Famosos chilenos