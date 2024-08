La reacción de Martina Araneda tras pregunta si Marcela Vacarezza es buena suegra

08 ag. 2024 - 19:38 hrs.

Este jueves 8 de agosto, Marcela Vacarezza liberó a través de su cuenta de Instagram un video promocionando lo que será el nuevo capítulo del pódcast familiar, "Tenemos que hablar", en el que responderán las preguntas que le hacen sus fans en redes sociales.

Un episodio dedicado a contestar algunas de las preguntas que han hecho los seguidores de la mediática familia. En el avance promocional, se puede ver que una de las consultas que le hicieron al matrimonio tenía que ver directamente con Marcela Vacarezza, en su rol de suegra.

Recordemos que Rafael y Marcela tienen cuatro hijos, Martina, Florencia, Vicente y el pequeño Benjamín. Los tres primeros ya han tenido relaciones amorosas. El yerno más conocido de Marcela es Pedro Cisternas Bolocco, hijo de Diana Bolocco, quien tuvo un largo romance con Florencia.

¿Cómo es Marcela como suegra?

En el extracto, se aprecia que Marcela le dice a sus hijos que "no me gusta encariñarme con los pololos (de sus hijas)", a lo que Rafael Araneda decide preguntarle a su primogénita, Martina, si es que cree que su madre es una buena suegra.

"Prefiero no contestar", sentenció Martina, desatando las risas de sus hermana Florencia. Después de aquella declaración hay un corte en la edición y aparece Vicente, haciendo un resumen sobre el tema del que estaban hablando.

"Bueno, pero él se encuentra un buen suegro. ¿Tú? (dirigiéndose a Marcela)", poniendo en aprietos a su madre. Rafael, al ver que su hijo fue tan categórico, le preguntó si es que acaso estaba apurado, generando un nuevo momento de distensión.

El corto clip de poco más de 1 minuto de duración fue respondido por varios de los seguidores de la ex Miss Chile, quienes valoraron la espontaneidad de la familia y los temas de conversación que han surgido a lo largo de los episodios.

"Me encanta la sencillez de todos", "todos muy lindos y simpáticos", "los felicito, son auténticos y lo mejor de todo es que no existe la familia perfecta", "me encantan", "son geniales, saludos", "en todas las familias se dan más o menos las mismas dinámicas", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Revisa el video

