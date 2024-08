"Por favor sean precavidos": Gonzalo Valenzuela cuenta que fue drogado y asaltado por un falso Uber

03 ag. 2024 - 12:04 hrs.

El actor nacional, Gonzalo Valenzuela, contó que la noche del jueves fue víctima de un asalto por parte de un falso conductor de Uber, quien lo habría drogado para robarle $400.000 de su tarjeta de crédito.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), el protagonista de la teleserie de Mega, "Papá a la Deriva", explicó que todo ocurrió luego de una salida con amigos en la comuna de Vitacura, la misma en la que se han reportado diversos casos parecidos por parte de una "mafia de taxistas".

Gonzalo Valenzuela víctima de falso Uber

"Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente para un auto y me dice: ¿necesitai un Uber? Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié, cuando me mostró la máquina y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo", contó el actor.

"Me ofreció agua, que acepté porque parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar 7.000 pesos", agregó respecto a la amable actitud que tuvo en todo momento el falso conductor de aplicación.

"Agarro mi tarjeta y la pongo en la maquinita para pagar, meto la clave y me aparece ese mensaje de que no funciona. El gallo me dice, tratemos de nuevo y claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dice: a ver, préstame la tarjeta para ponerla yo. La pone debajo de la máquina y nada, no funciona. Le digo que paremos en una bomba de servicio, que saco plata para pagarle", contó.

Cuando bajó en dirección al cajero, el actor se dio cuenta de que el auto se fue rápidamente del lugar. "Miro la tarjeta y claro, era de otra persona. Tenía otro nombre. El gallo me había cambiado la tarjeta", explicó Valenzuela.

Pérdida de memoria y llamado a la precaución

Al volver a su casa, Kika Silva, la pareja del actor, notó que este tenía una actitud hostil.

"Lo noté raro cuando hablamos, como que estaba enojado... Cuando llegué a la casa de vuelta con mi hermano, no parecía Gonzalo, estaba como pesado, insoportable y él no es así", dijo la exreina de Viña.

Silva explicó, además, que esa noche Valenzuela se levantó al baño y que su estado era errático. Incluso, lo llevó a golpearse el pie, algo de lo que no recuerda nada. "Gonzalo no se acuerda ni cuando me abrió la puerta de la casa o que conversó con mi hermano o de esa levantada en la mitad de la noche", detalló la influencer.

"Ahí caché que algo me habían dado algo para asaltarme: Me habían sacado 400 lucas de la tarjeta. En mi vida he apagado tele por copete y desde la Copec que no me acuerdo de nada", dijo el actor.

Tras esta experiencia, Gonzalo Valenzuela hizo un llamado a estar alerta y cuidarse de estas situaciones. "No hagan como yo que tomé ese auto. Pienso en que le podría haber pasado a la Kika o a mis sobrinas. Por favor sean precavidos", cerró.

