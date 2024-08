Influencer chilena quedó inmovilizada tras intentar pararse de un sillón: Tuvo que pedir ayuda por Instagram

02 ag. 2024 - 19:47 hrs.

Un gran susto fue el que vivió la abogada y creadora de contenido Isidora Cardemil durante la noche del miércoles. La joven quiso levantarse de un sillón para ir a acostarse, sin embargo, en ese mismo instante sintió un dolor tan fuerte que la dejó inmovilizada.

Según relató la influencer, tal fue la intensidad de la molestia en la parte derecha de la espalda baja, que ni siquiera pudo volver a sentarse. No le quedó otra que permanecer de pie unos minutos y pensar qué hacer.

"Era un dolor inmovilizante"

En diálogo con Las Últimas Noticias, Isidora contó más detalles de la situación: "Caminé como pude, a pasitos cortitos y con llanto, con mucho drama a la pieza y me acosté de espalda, porque asumí que estar así me alivianaría algo. Estando ahí, muy millennial, agarré el teléfono y googleé qué podía ser.

"Era un dolor inmovilizante (…) no me podía parar para ir a buscar algún analgésico y como estaba sola era desesperante. Sabía que eso me podía calmar en algo el dolor, pero no podía pararme", continuó.

También mencionó que en ese momento estaba sola, por lo que no le quedó otra que recurrir a las redes sociales, "pensando que me siguen médicos y kinesiólogos". "Me sorprendió que me respondieron como 100 personas dando consejos", indicó.

De todos los mensajes que le escribieron, hubo uno en especial que la ayudó un poco el dolor: "Era ponerse las manos en la parte baja de la espalda y mover ambas manos hacia adelante, apretando la guata, como en un abdominal. Eso me alivió. Me dolía, pero me hizo algo".

¿Qué fue lo que le produjo ese dolor a Isidora?

Valentina Villacura, la kinesióloga que ayudo a Isidora, también conversó con LUN y explicó que cree que fue "una crisis de lumbago, pero tiene que verla un traumatólogo. He visto muchas personas a las que les ha pasado eso. Es muy común. Es dolor en la zona de la musculatura lumbar, que es la espalda, bajo las costillas, pero sobre el coxis".

La especialista detalló que las causas del lumbago pueden ser diversas, desde una hernia hasta fatiga por usar recurrentemente la musculatura lumbar. "El dolor puede ser agudo o crónico, de personas que han aguantado mucho un dolor recurrente, pero que lo han dejado pasar y se vuelve crónico. Por lo que ella contaba, era un dolor agudo", sostuvo.

Si bien existe la creencia de que esta condición suele afectar a la gente mayor, sin embargo, Villacura destacó que "ahora la vida es cada vez más sedentaria. Ese es el punto que aumenta la recurrencia de los lumbagos".

