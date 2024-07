"Red articulada": Habla primera denunciante de taxistas que drogarían a sus pasajeros para robarles a la salida de bares

16 jul. 2024 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 50 personas serían víctimas de una banda de taxistas que drogaría a los pasajeros que toman a la salida de bares en la comuna de Vitacura. La finalidad de esto es poder robar las pertenencias de las personas, a las que luego dejan abandonadas en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Testimonio de la primera denunciante

De acuerdo al testimonio de la primera denunciante, quien conversó bajo anonimato con Meganoticias Alerta, estos hechos ocurren en los bares ubicados en el Centro Comercial Plaza Lo Castillo.

La joven relató que hace dos semanas llegó con amigos hasta el bar Candelaria, en donde "tomé un trago y luego de ese trago ya perdí la conciencia y un poco la noción de lo que estaba sucediendo".

"Tengo noción de haber tomado otro trago que alguien me entregó y luego salí de la discotheque y tomé un taxi. Este taxi me quería llevar muy lejos de donde yo iba, hubo cierta discusión, me bajó del taxi y luego ya no tengo más recuerdos que haber despertado en una bencinera", contó la víctima.

Taxis (Referencial Aton)

Al despertar en la bencinera, la joven estaba dentro de otro vehículo, cuyo dueño finalmente la ayudó a llegar a su casa. Sin embargo, en ese momento la joven ya no tenía ninguna de sus pertenencias. "Pasé, creo, que por tres autos, no tengo noción", dijo.

La joven se subió al taxi en compañía de una amiga, quien "no siente haber estado drogada". Esa mujer logró llegar a su casa en el taxi, pero de acuerdo a la denunciante anónima, también fue robada por el conductor. "Le robó la tarjeta de débito y le hizo una transferencia como que le pagara demás", explicó.

La joven cree "totalmente" que existe una coordinación entre quien prepara los tragos en los bares y los taxistas que esperan en las afueras. "Me llegaron relatos de personas que llegaban a la discotheque, se tomaban un trago, a veces sin tomar, luego salían y no sabían por qué aparecían en un taxi y les robaban todo".

De acuerdo al abogado de las víctimas, Gonzalo Chacón, esto se trataría de una "red articulada", ya que esto le ha ocurrido a "hombre y mujeres de distintos bares, que habían sido drogados dentro del local, tomaron un taxi, robaron sus pertenencias y terminaron abandonados".

Todo sobre Noticias Chile