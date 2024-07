Más de 50 personas habrían sido drogadas en bares de Vitacura para luego robarles: Alcaldesa Merino llama a denunciar

15 jul. 2024 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, se refirió a las denuncias que han surgido sobre personas que habrían sido drogadas en bares y discotecas de la comuna, con el objetivo de robarle sus pertenencias, incluidas sus tarjetas y contraseñas, al momento de salir.

Según se ha dado a conocer, serían cerca de 50 las personas que habrían sido víctimas de este tipo de hechos, por lo que la jefa comunal llamó a todos los afectados a denunciar y entregar información.

¿Qué dijo la alcaldesa Merino sobre la denuncia de personas drogadas en la comuna?

Según consignó Emol, Camila Merino confirmó que han recibido denuncias de personas que "habrían sido drogadas para usar maliciosamente sus tarjetas de crédito".

En ese contexto, anunció que desde la Municipalidad se pusieron en contacto con los locales comerciales para solicitar aumentar sus medidas de seguridad y que además reforzaron los patrullajes en conjunto con Carabineros.

ATON

La alcaldesa pidió a las víctimas que "hagan la denuncia", asegurando que desde el municipio "los podemos representar jurídicamente haciendo querellas. Es importante que se investigue, hoy día hay una investigación en curso y mientras más información se tenga, más rápido podemos atrapar a los delincuentes".

Cerca de 50 personas habrían sido drogadas al salir de discotecas de Vitacura

Fue a través de redes sociales que una víctima difundió un video en el que aseguraba haber sido drogada para después ser víctima de un robo. Luego de que su publicación se viralizara, diversas personas se contactaron con ella y le contaron que fueron víctimas de hechos similares.

De acuerdo al mismo medio antes señalado, la mujer junto a su abogado anunciaron que el lunes 22 de julio presentarán una querella contra lo que aseguran es una "red".

El abogado Gonzalo Chacón reveló que fueron más de 50 personas las que se pusieron en contacto con la mujer y relataron el modus operandi de esta supuesta banda.

Según los testimonio, cuando se encuentran en discotecas ubicadas en el Centro Comercial Plaza Lo Castillo comienzan a sentirse "vulnerables", por lo que se retiran del lugar y se suben a taxis ubicados a las afueras, donde les insisten que el pago se realice con tarjeta, momento en el que detectarían sus contraseñas.

Durante los viajes, los taxistas pasaban a bombas de bencinas y realizaban giros en cajeros automáticos, mientras que las víctimas cuando ingresaban a sus cuentas bancarias evidenciaban numerosos giros en diversos locales.

Las personas que han contado sus historias aseguran no haber consumido grandes cantidades de alcohol, pero que de todos modos no lograban controlar su cuerpo correctamente. Incluso, algunos no recuerdan cómo llegaron a sus hogares sin sus pertenencias.