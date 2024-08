"En Navidad voy a pedir a mi Cupido": Pamela Díaz revela cuándo volverá a darse una oportunidad en el amor

04 ag. 2024 - 18:16 hrs.

Tras su ruptura con Jean Philippe Cretton, Pamela Díaz se enfocó de lleno en lo profesional. Su trabajo ha tenido frutos, ya que la "Fiera" es parte de exitosos proyectos, tanto en televisión como en las redes sociales.

Recordemos que la conductora y el periodista comenzaron una relación sentimental en 2020, que se extendió por más de cuatro años. Al momento de su separación, ambos destacaron que se seguían teniendo mucho cariño.

Actualmente, Díaz se está preparando para ser parte de un nuevo programa de espectáculo. En diálogo con Publimetro, la modelo habló sobre este desafío en la pantalla chica y también se sinceró sobre su actual situación amorosa.

"Tengo demasiado amor, lo paso increíble, pero el día que me enamore soy la primera en decirlo", partió diciendo Díaz. Asimismo, descartó la posibilidad de tener pareja en este momento, ya que "estoy muy metida con lo que estoy haciendo, por lo menos hasta diciembre".

Posteriormente, la comunicadora mencionó que fijó un plazo para dejar atrás la soltería y encontrar un compañero con quien compartir el éxito que ha logrado cosechar en lo laboral. Aunque para eso aún faltan algunos meses.

"En Navidad voy a pedir a mi Cupido que me mande a alguien, pero después de febrero, antes no. Tengo muchas cosas que hacer", aseveró Pamela. "Estoy en un momento de vida que me va muy bien, soy muy feliz en lo que estoy haciendo, que lo merezco", destacó.

Pamela se refirió a la posibilidad de que su hija ingrese a un reality

Por otra parte, Pamela se refirió a la posibilidad de que su hija mayor, Trinidad, ingrese a un reality. "La Trini no quiere entrar, le pregunté, le han ofrecido y todo, yo no voy a hacer nada porque la que va a entrar a televisión es ella".

"Sabe muy bien como es este tema y es un problema de ella, mientras sea feliz, que lo pase bien, pero la Trini es una persona muy sensible, así que no creo que entre a un reality", sentenció.

