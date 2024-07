Exmekano Fernanda Braz celebró su cumpleaños 40 con osada sesión de fotos: "Me siento estupenda"

28 jul. 2024 - 09:16 hrs.

La brasileña Fernanda Braz, es recordada en nuestro país por su participación en el programa Mekano, donde destacó debido a su desplante, belleza y su gran talento a la hora de bailar.

Todo esto cuando era una veinteañera, sin embargo, el pasado 21 de julio la mujer festejó su cumpleaños número 40 y decidió celebrarlo de una manera muy particular.

Fernanda Braz

Exmekano Fernanda Braz celebró su cumpleaños 40

A través de su cuenta de Instagram, la mujer, que actualmente ejerce como profesora de educación física, compartió algunas imágenes de una sesión de fotos que realizó para festejar esta nueva etapa de su vida.

"No sabía si las iba a publicar, porque me daba un poco de cosa, pero decidí hacerlo", dijo Fernanda en conversación con Las Últimas Noticias sobre la osada sesión fotográfica que realizó.

Fernanda Braz / Instagram

"En algunas postales salgo con vestidos largos y en otras con cortos. Obviamente, la del body negro llama más la atención porque implica una exposición mayor del cuerpo, pero quedaron todas muy elegantes y bonitas. Lo hice para celebrar mis 40", añadió.

Sesión de fotos de Fernanda Braz / Instagram

Lo cierto es que la brasileña está muy segura de su figura y actual estado físico. "Me siento estupenda. Es un tema que la gente lo toma como muy wow, pero para mí es un año más de vida, gracias a Dios por eso, y hay que celebrarlo".

"Obviamente, el cambio de década es importante, sin embargo, (lo relevante) es llegar a los 40 años bien. Toda la vida me cuidé, viví, me alimenté bien, y además hago ejercicio. Entonces, me propuse celebrar los nuevos 40. Antiguamente, era pasar a otra etapa, pero ahora los 40 son los nuevos 20", concluyó la bailarina.

Cabe recordar que Fernanda no solamente se desempeñó como bailarina, ya que mientras estuvo en el espacio, entre los años 2002 y 2006, también desarrolló su veta actoral participando en los sketches humorísticos del "Team Mekano".

Tras retirarse del programa, junto a Amanda Cibeli y Yanina Halabi fundaron un grupo de baile llamado "Sexy FAY", el cual recorrió todo Chile y la TV durante un breve período de tiempo.

