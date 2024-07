"Se me parte el corazón": La razón por la que Pancha Merino no volverá a la farándula y que involucra a Tonka Tomicic

28 jul. 2024 - 04:07 hrs.

La actriz y expanelista de programas de farándula, Francisca "Pancha" Merino, trabajó por un buen tiempo junto a la presentadora de televisión Tonka Tomicic, quien ha estado alejada de las pantallas.

Recientemente, Pancha se refirió a su amiga Tonka, pues empatizó con ella por el proceso en el que se encuentra involucrada por el caso Relojes. Además, la actriz se refirió en duros términos a Marco Antonio López, más conocido como "Parived" y quien fuera la pareja de Tonka Tomicic.

¿Qué dijo Pancha Merino sobre Tonka Tomicic?

Durante el programa "Tal Cual" de TV+, Pancha Merino conversó con José Miguel Viñuela y Berta Lasala, cuando la mujer de 51 años fue consultada por un eventual regreso a la farándula.

Pero Pancha fue tajante al señalar que no volvería a ese tipo de espacios televisivos, argumentando que, "yo no tengo ganas de andar pelando a la gente. Imagínate cuando hablan de Tonka, se me parte el corazón".

La mujer también aprovechó para disparar con todo a Parived, por la situación en la que se ha visto envuelta su amiga Tonka.

"Cuando una mujer gana tanto, el hombre se pone envidioso inconscientemente. Sobre todo si no hace nada, si no gana y no hace nada. Seamos realistas. Para mí la Tonka es una de las minas con más buen corazón con quien yo he trabajado en la televisión chilena", dijo en el programa.

Finalmente, Pancha se deshizo en elogios para Tonka. "Es buena compañera, buena comunicadora. Yo sé que va a volver en gloria y majestad en algún momento. No ahora porque tiene que guardarse, en algún momento tiene que volver porque se necesita gente así en la tele".

Pancha Merino: edad, en qué trabaja ahora y cuántos hijos tiene

Pancha Merino nació el 9 de mayo de 1973, por lo tanto, tiene 51 años. En la actualidad, la podemos ver a veces trabajando como panelista en algunos programas de conversación en la TV.

No obstante, está mayormente activa en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la actriz tiene más de 740 mil seguidores, quienes suelen comentar sus publicaciones.

En esta red social, en ocasiones, participa en conversaciones y también cada cierto tiempo sube fotografías en compañía de sus hijos y su actual pareja, Andrea Marocchino.

