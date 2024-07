La tachan de sumisa: ¿Quién es RoRo Bueno, la tiktoker que es blanco de críticas por cocinar para su su novio?

22 jul. 2024 - 15:12 hrs.

Rocío López Bueno, más conocida como RoRo Bueno, es una creadora de contenido que tiene divididos a los internautas, y es que lo mismo que la catapultó a la fama como influencer, sus complejas recetas de cocina, es también la razón por la que ahora enfrenta críticas.

Resulta que en sus videos RoRo suele cocinar preparaciones desde cero para satisfacer los antojos de Pablo, su pareja. Si bien la joven ha afirmado que le gusta demostrar su amor con comida, muchos usuarios la han tildado de "sumisa".

RoRo Bueno/ Instagram

Es más, por estos días la acusan de promover una imagen de "esposa tradicional" o "tradwife", un concepto que implica que las mujeres se dediquen principalmente a las tareas del hogar, la familia y a atender a sus maridos.

¿Quién es RoRo Bueno?

RoRo Bueno es una tiktoker española de 22 años, que suma 2,4 millones de seguidores y que comenzó a subir contenido a la plataforma a mediados de 2023. En un principio, la podíamos ver entrenando o estudiando, sin embargo, desde mayo pasado tomó otro rumbo y se convirtió en un fenómeno viral.

RoRo Bueno y su novio, Pablo/TikTok

La influencer madrileña empezó a sumar miles de reproducciones por una serie videos en los que se muestra cocinando durante horas para su novio, diseñando su propio vestido para salir de cita con él o incluso encuadernar el libro que Pablo quería para su cumpleaños.

Sus recetas son lo que más ha llamado la atención sus seguidores, debido es el gran esfuerzo que pone en cada una de ellas. RoRo prefiere hacer ella misma los insumos, en vez de conseguirlos en un supermercado, por lo que los tiempos de preparación son más extensos.

En diálogo con El Español, Rocío explicó que "yo no soy una mujer sumisa. Yo cocino porque me gusta y es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí lo que no me gusta limpiar, es Pablo el que lo hace. Así es como nos compaginamos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RoRo (@whoisroro)

Asimismo, destacó que no todos los platos que prepara es porque Pablo se lo pidió, como comentan en sus videos: "Hay veces que tengo ganas de hacer algo, le pregunto si le apetece y, si me dice que sí, pues lo hago. Pero muchas recetas son porque las quiero hacer yo".

En una entrevista, RoRo comentó que, a pesar de las críticas, no piensa dejar de subir videos de cocina. Además, reveló que le han propuesto hacer un libro de cocina y colaborar con diversas marcas. "Me ofrecen cosas como si fuera una celebridad", aseguró.

Todo sobre TikTok