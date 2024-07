Los 6 momentos más impactantes del primer capítulo de "El Señor de la Querencia"

17 jul. 2024 - 23:10 hrs.

Este miércoles 17 de julio se estrenó con gran éxito el primer capítulo de "El señor de la Querencia", el cual lideró con holgura en su franja horaria, alcanzando XX puntos de sintonía, imponiéndose ante los programas de la competencia.

A continuación, te detallaremos cuáles fueron los cinco momentos que marcaron el episodio debut de la teleserie, convirtiéndose en los más comentados en redes sociales por parte de los televidentes que no se perdieron la ficción.

Personajes de "El Señor de la Querencia"

5 momentos del primer capítulo de "El Señor de la Querencia"

La primera pelea (en pantalla) de Leonor y José Luis

El episodio debut de la teleserie "El Señor de la Querencia" nos mostró en de inmediato el violento carácter que tiene José Luis (Gabriel Cañas) ante su esposa, Leonor (María Gracia Omegna), a quien enfrentó luego de una noche de juerga que él tuvo junto a sus hijos.

José Luis y Leonor

Resulta que Leonor estaba sumamente preocupada, puesto que durante la jornada de fiesta que tuvo su marido y sus hijos, la Mamá Bernarda (Norma-Norma Ortiz), quien crió a José Luis, se encontraba en sus últimos alientos de vida.

"Lo mandé a llamar porque la Mamá Bernarda empeoró. Lo estaba esperando, ¿por qué se demoró tanto tiempo?", expresó Leonor ante José Luis, quien rápidamente puso sus límites. "¿Me está llamando la atención? (...) una mujer piadosa no le habla así a su marido. Discúlpese ahora", le ordenó, ante una sumisa Leonor quien le respondió, "discúlpeme, no volverá a repetirse".

El gran secreto de Mamá Bernarda

En su lecho de muerte, Mamá Bernarda le reveló a su hija, María (Lorena Capetillo), uno de los grandes secretos que guardó hasta el día de su muerte: que su hijo mayor, Manuel (Nicolás Oyarzún), es hijo del patrón, lo que quiere decir que es hermano de José Luis Echeñique.

"Me voy a morir, tengo que decirle la verdad (a Manuel). Los patrones me lo ordenaron. A cambio me regalaron un pedazo de tierra. Tengo que decirte la verdad, María. Ya no doy más con esto", le dijo Mamá Bernarda, quien recibió una parte del terreno de la Querencia, a cambio de que guardara el secreto para siempre y además, mandara a su hijo lejos.

María escuchando el secreto de su madre

"Mi niño se fue para el norte porque es hijo del señor Echeñique. Don José Luis y Manuel son hermanos, María", señaló Mamá Bernarda en uno de sus últimos alientos de vida, antes de fallecer en su casa de campo rodeada de su familia.

Lucrecia tuvo una coqueta conversación con Teresita

Lucrecia (Paula Luchsinger) tuvo una coqueta conversación con su prima Teresita (Vivianne Dietz), a quien le trajo unas pantys directamente desde Francia, país del cual ella junto a su madre vinieron de visita a la Querencia.

El personaje de Luchsinger quedó completamente prendado con la belleza de Teresita, a quien ayudó cuidadosamente a ponerse cada una de las media pantys que le trajo.

Manuel llegó a la Querencia

Para despedirse de su madre, Manuel Pradenas finalmente llegó a la Querencia, aunque algo tarde, puesto que ella ya había fallecido. Pese a lo anterior, le habló a su cadáver y le expresó la gran falta que le hizo durante su vida.

Manuel despidiéndose de su madre

"¿Por qué me mandó para el norte, mamita? ¿Por qué nos tuvimos que separar? ¿Por qué?", le preguntó Manuel a su madre, en medio de sentidos sollozos. Un momento íntimo que se vio interrumpido con la llegada de José Luis Echeñique, quien le dio el pésame a Manuel.

"No tenga pena, su madre está descansando en los brazos del señor", expresó José Luis, quien luego se despidió de Mamá Bernarda, mostrando por primera vez atisbos de vulnerabilidad. "Soy yo, su angelito, descanse en paz. Estoy seguro que las puertas del cielo se van a abrir inmediatamente para usted", le expresó llorando.

Manuel y Leonor se conocieron

Manuel quedó molesto con José Luis, puesto que este último le informó que él se haría cargo de todos los trámites funerarios de su madre. Algo que molestó de sobremanera al personaje de Oyarzún, puesto que junto a su familia deseaban decidir dónde enterrar a Mamá Bernarda.

Leonor conoció a Manuel

"A nosotros nos corresponde hacernos cargo del cuerpo", expresó Manuel ante José Luis, quien rápidamente defendió su decisión. "Yo lo tengo todo listo y preparado para el funeral, y creo que es mi deber hacerlo por gratitud, por respeto, y sobre todo por cariño", sentenció.

En medio de esta discusión abrió la puerta Leonor, quien afortunadamente logró poner paños fríos a la situación. Los dos se quedaron mirando fijamente y se saludaron, aunque no tuvieron un mayor intercambio de palabras... por ahora.

La cruel decisión de José Luis

Mercedes (Ignacia Baeza), la prima de Leonor quien llegó desde Europa, no vino sola, sino que le trajo un significativo regalo a esposa de José Luis: libros traídos directamente desde Francia, puesto a que al personaje de Omegna le fascina leer.

Quema de libros

Sin embargo, José Luis le prohibió tajantemente leer. "Los libros le han hecho mucho daño, Leonor", le dijo, ante ella quien no entendió por qué le decía esto. "Por favor, qué quiere que haga, es un regalo, no puede devolvérselo", sentenció ella en la oficina de su marido, quien luego le informó que había tomado cartas en el asunto: quemó todos los textos con el objetivo de "salvarla".

Al patio, la mujer de José Luis no daba crédito a lo que estaba viendo e intentó, sin éxito, tratar de salvar los textos, pero sus esfuerzos fueron infructuosos debido a que los títulos ya estaban siendo consumidos por el fuego. Tras esto, decidió salir corriendo de la situación y se fue con su caballo lejos de la Querencia.

