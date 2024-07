Avance del segundo capítulo de "El Señor de la Querencia": ¿Se viene el primer beso de Manuel y Leonor?

17 jul. 2024 - 23:15 hrs.

Este miércoles 17 de julio fuimos testigos del un apasionante primer capítulo de "El Señor de la Querencia", el cual lideró ampliamente la sintonía de la televisión chilena, imponiéndose frente a los programas de la competencia en su horario.

Y es que los televidentes no querían quedar fuera de esta historia, cuyo segundo capítulo nos mostrará el primer indicio de más conflictos e incluso, un posible beso entre Leonor (María Gracia Omegna) y el recién llegado Manuel (Nicolás Oyarzún).

Manuel y Leonor

¿Qué veremos en el segundo capítulo de "El Señor de la Querencia"?

Por una parte, Herminia (Francisca Walker), la hermana menor de los Pradenas quien trabaja como prostituta, se irá a despedir de su madre, Bernarda (Norma-Norma Ortiz), quien recordemos, falleció en el primer episodio tras contar un gran secreto que une a su hijo Manuel con el dueño de la Querencia (Gabriel Cañas).

"Lo único que tengo claro, es que en el cielo usted no puede estar, señora. Ojalá que se pudra en el infierno por todo el daño que me hizo", expresará la mujer, diferenciándose así de sus hermanos, quienes guardan mejores recuerdos de la mujer.

Herminia despidiéndose de su madre

Manuel se excusará con José Luis por haber ayudado a su esposa, Leonor, quien se escapó tras la quema de los libros. Él no aceptará sus disculpas, más bien, le aclarará que en adelante, le hablará a su mujer cuando sea estrictamente necesario.

Manuel y José Luis

Algo que el personaje de Oyarzún al parecer no respetará del todo, puesto que en otra escena, él se acercará a entregarle el libro "Pasando y pasando" de Vicente García-Huidobro. "Si no le gusta, me lo devuelve", le dirá Manuel a Leonor, quien rápidamente intenta irse de su lado.

"No se vaya", le suplicará Manuel, a lo que ella se dará vuelta y en las imagenes se aprecia que le daría un beso a él. Una escena que es observada de lejos por alguien. ¿Será José Luis? La respuesta está en el segundo capítulo, que en televisión se estrenará este jueves pero que ya está disponible en Mega GO.

Leonor y Manuel

