Lucía Galán suspende conciertos de Pimpinela por problemas de salud

12 jul. 2024 - 16:58 hrs.

Preocupación existe en el mundo de la música debido a que Lucía Galán, integrante de Pimpinela, tuvo que posponer su gira debido a problemas de salud que le impiden cumplir con los shows que había pactado con anterioridad en diferentes recintos.

Una noticia que llega justo al momento después de una operación a la que se sometió algunas semanas para extirpar de su páncreas un quiste premaligno. Una intervención clave para evitar un cáncer, puesto que de este tipo de protuberancias se van desarrollando algunos problemas mayores.

Lucía Galán

El anuncio de Lucía Galán

A través de su cuenta de Instagram, Lucía Galán subió un comunicado de prensa, sobre una imagen en la que aparece la cantante sonriendo a la cámara, con un atardecer de fondo que se proyecta en la ribera de un río a sus espaldas.

Encima redactó: "Hola a todos, aquí estoy. Me ha tocado pasar por momentos difíciles, pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco. Les agradezco a todos por tanto cariño, a los medios, por el respeto, a mi familia que no se movió de mi lado, a mi hija que me dio la fuerza y el amor que necesitaba".

Lucía Galán

"Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto. Lamentablemente, mis queridos de España, nos veremos el año que viene. El gran equipo de médicos que me cuida quiere que esté al 100% para poder subir a un escenario. Una vez más, gracias por tanto amor", expresó.

Publicación de Lucía Galán

Por su parte, Pimpinela, la agrupación que Lucia Galán encabeza junto a su hermano, Joaquín Galán, también informaron sobre esta suspensión de conciertos a través de su red social oficial, al pie de una imagen en la que aparecen los dos cantantes.

"Amigos de España, nos acaban de informar que nuestra gira anunciada para este año deberá reprogramarse para 2025. Aunque Lucía evoluciona de su operación según lo previsto, por prescripción médica su rehabilitación se extenderá durante agosto y septiembre para una óptima recuperación", señalaron en el primer párrafo.

Sumaron que "les agradecemos todo el cariño que nos siguen demostrando. Y como siempre, los mantendremos informados". Como era de esperarse, la publicación recibió decenas de mensajes de apoyo de parte de sus fans quienes esperan que Lucía se recupere y este pronto nuevamente sobre los escenarios.

Publicación de Pimpinela

