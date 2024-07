Muere a los 75 años la actriz de "El Resplandor", Shelley Duvall: "Ha sufrido demasiado, ahora es libre"

11 jul. 2024 - 11:55 hrs.

La actriz estadounidense Shelley Duvall, conocida por haber interpretado hace ya casi 40 años la película "El Resplandor" junto a Jack Nicholson, falleció durante este jueves 11 de julio a sus 75 años, reportan medios internacionales.

De acuerdo a lo que cuenta The Hollywood Reporter (THR), la actriz murió mientras dormía debido a complicaciones derivadas de la diabetes en su casa en el estado de Texas, Estados Unidos, informó su pareja, el músico Dan Gilroy.

Shelley Duvall en 2023 / Revista People

En una escueta conversación con el THR, el artista comunicó el deceso de su la actriz señalando, de forma poética, que, "mi querida, dulce y maravillosa compañera y amiga nos ha dejado. Ha sufrido demasiado últimamente, ahora es libre. Vuela alto, hermosa Shelley".

Cabe recordar que además de la diabetes que padecía, en el año 2016, en una conversación con el programa de entrevistas "Dr. Phil", reveló que sufría una enfermedad de salud mental, por la cual clamó por auxilio. "Estoy enferma, necesito ayuda", expresó.

Shelley Duvall en la entrevista con "Dr. Phil"

Su icónico rol en "El Resplandor"

Su personaje de Wendy Torrance en "El Resplandor", adaptación cinematográfica del libro de Stephen King, la catapultó como una estrella de renombre internacional. Un camino que no estuvo exento de dificultades, puesto que las grabaciones eran muy exigentes con ella.

Shelley Duvall en "El Resplandor"

A People, en 1981, explicó que durante 13 meses estuvo grabando la película junto al director, Stanley Kubrick, a quien acusó de hacerla "llorar 12 horas al día durante semanas enteras". Una entrega profesional que prometió nunca más repetir.

"Nunca volveré a dar tanto. Si quieres meterte en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero conmigo no", señaló con el mismo medio. Y es que para llorar ocupaba la memoria emotiva, evocando recuerdos que le provocaban angustia. Esto provocó que luego su cuerpo de forma automática, le provocara llanto el hecho de saber que tenía que ir a grabar la película.

"A veces, solo ese pensamiento (de tener que ir a grabar) me hacía llorar. Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar. Pensaba: ‘Oh, no, no puedo, no puedo’. Y, sin embargo, lo hice. No sé cómo lo hice. Jack también me dijo eso. Dijo: ‘No sé cómo lo haces'", señaló en 2021 a Abramovitch, a 19 años de retirarse del cine.

