Hija de 13 años de Christina Applegate fue diagnosticada con enfermedad crónica: "Afecta mi corazón"

Christina Applegate, actriz norteamericana que es conocida mundialmente por su papel en la serie humorística, "Married with Children", reveló en el año 2021 que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad que afecta al cerebro y genera espasmos involuntarios en el cuerpo, entre otros malestares.

Una enfermedad que cambió la dinámica de su familia, compuesta por su marido, Martyn LeNoble y su hija de 13 años, Sadie, quien recientemente fue diagnosticada con otra enfermedad crónica: Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (POTS, por su sigla en inglés).

La enfermedad de la hija de Christina

Así lo reveló la adolescente en el podcast "MesSy" que conduce su madre, habló en extendido sobre su enfermedad, la que asumió, aún no entiende del todo. "Tengo algo llamado POTS. No tengo idea de qué es realmente, pero tiene algo que ver con el sistema nervioso autoinmune y afecta a mi corazón", partió diciendo.

Sobre sus síntomas, Sadie dijo que había estado sufriendo desmayos, taquicardias al ponerse de pie, desmayos y temblores, los cuales en un principio fueron desestimados por el colegio de ella, donde pasaba gran parte del día, puesto que pensaban que lo hacía para evadir sus obligaciones.

"En clase, si me ponía de pie y decía: 'Tengo que ir a la enfermería'. No podía hacerlo. O si estoy en educación física y digo: 'Tengo que ir a la enfermería'" me decían: 'Estás haciendo esto para salir de clase'. 'Probablemente sea solo ansiedad. Vuelve a clase' (...) El hecho de que no hicieran nada al respecto definitivamente me dañó física y emocionalmente", reconoció.

Applegate empatizó con su hija y le dijo con tristeza, "lo siento por ti, cariño. Realmente lo siento por ti. Estoy triste. Pero te quiero y sé que estarás bien. Estoy aquí para ti y te creo. Y gracias por sacar esto a la luz y dar visibilidad".

Pese a lo duro de su diagnóstico, Sadie indicó que tener una enfermedad congénita le ha hecho entender la realidad que atraviesa su madre. "Como cuando mi madre dice: 'Oh, me duele un poco aquí ahora. Oh, estoy teniendo temblores'. Si no tuviera esto, probablemente no lo entendería en plan 'no sé de qué estás hablando'", aseveró.

