Lenny Kravitz confirma regreso a Chile tras 5 años por gira de su nuevo álbum

24 jun. 2024 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante estadounidense, Lenny Kravitz, confirmó un show en Chile para este 2024, marcando su regreso al país después de 5 años. El artista confirmó la incorporación de Santiago como parte de su gira internacional Blue Electric Light Tour 2024.

El artista, que ha popularizado temas como Are You Gonna Go My Way y Again, estuvo por última vez en Chile en 2019, en una accidentada presentación en el marco del festival Lollapalooza.

Show en Chile

Su nueva gira arrancará este 23 de junio, en pleno verano boreal, en Alemania. Tras las fechas en Europa y Estados Unidos, la estrella llegará a São Paulo a finales de semestre.

El espectáculo se llevará a cabo el 4 de diciembre en Movistar Arena, en una coproducción entre las productoras DG Medios y Lotus.

Nuevo álbum

Este lanzamiento es el primer LP de Kravitz en seis años, la mayor brecha de su carrera. En charla con Culto, el músico lo atribuyó netamente a que estuvo de gira entre 2018 y 2019.

“Llevaba dos años de gira y luego me fui a casa por unos cinco días para tomar un descanso. Luego debía viajar a Australia y Asia para continuar, porque iba a hacer tres años de gira para el último álbum. Y comenzó el confinamiento. Me quedé atrapado en las Bahamas y terminé pasando dos años y medio allí. Fue bastante increíble. Y en ese tiempo hice mucha música”, contó.

Venta de entradas

Las entradas para ver a Lenny Kravitz en Chile, saldrán en preventa exclusiva Banco de Chile, el 26 de junio, a las 11:00 horas.

Luego, el 28 de junio desde las 11:01 horas, vendrá la venta general. Estas se podrán encontrar vía www.puntoticket.com.

