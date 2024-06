"¡Te equivocaste!": El chascarro de José Antonio Neme al confundir Kandinsky con Kaminski en pleno despacho

24 jun. 2024 - 19:10 hrs.

El conductor del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, llegó este lunes hasta Concón, en la región de Valparaíso, para monitorear lo que ha ocurrido con las evacuaciones producto de los socavones.

En medio de un despacho desde esa zona de la región, el periodista tuvo un chascarro que no pasó desapercibido en el panel del programa, por lo cual debió ser corregido por su compañera Karen Doggenweiler.

El chascarro de José Antonio Neme

"Y el camino costero, a la altura del Kaminski, entiendo que sigue cortando", fueron las palabras de Neme, quien fue interrumpido en ese momento por Karen.

A partir de allí, la animadora, para evitar confusiones, dijo: "No, José... el socavón Kaminski es otra cosa... Ese es otro socavón, José, estás confundido".

José Antonio Neme

En ese momento, el periodista se percató de su error y sorprendido indicó: "Ahh, dije Kaminski", desatando las risas en el panel, tras confundir el apellido del animador Francisco Kaminski, quien estuvo en la polémica por su quiebre con Carla Jara, con el emblemático edificio afectado por un socavón en Concón.

Karen, quien se tomó con humor la situación, repitió que "te equivocaste de socavón, amigo. No, no, no, no".

La historia del socavón en el edificio Kandinsky

La historia del Kandinsky se remonta a agosto del 2023, cuando un socavón amenazó a este lujoso edificio, que está ubicado en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

La emergencia derivó en que el inmueble tuviera que ser deshabitado, debido a la peligrosidad que corrían sus habitantes.

De acuerdo a lo anterior, la situación dio paso a un debate acerca de la explosión inmobiliaria que ha habido hace ya varios años en Concón y que tiene en alerta a las autoridades.

Todo sobre José Antonio Neme