"No se lo doy a nadie": Karoll Román, pareja de Pablo Herrera, fue víctima de encerrona junto a sus hijos

14 jun. 2024 - 19:00 hrs.

La especialista en seguridad y salud laboral, Karoll Román, quien es además pareja del cantante Pablo Herrera, fue víctima de una encerrona durante la tarde del miércoles 12 de junio.

A través de sus historias de Instagram, Román contó qué fue lo que vivió, revelando que fue amenazada por los delincuentes que sustrajeron su vehículo.

"Junto a mi familia, con mis dos hijos, fuimos abordados, nos hicieron una encerrona. Justo en un momento cuando me llaman por teléfono, tomo la decisión de ponerme a un lado, de parar, ya que no tenía la conexión directa con el auto (vía bluetooth a la radio)", partió contando.

"No se lo doy a nadie"

Al hacerlo fueron abordados por tres delincuentes. "Tenía la ventana un poco abajo, me amenazaron directamente con una pistola en mi frente. Me pidieron obviamente bajar, traté de mantener la calma; al momento de bajar otra pistola más, hacia mi estómago, pedí por favor que quería sacar a mi hijo que estaba atrás, que estaba durmiendo", narró.





El niño se "bloqueó", especificó Roman, por lo que no pudo salir por su cuenta. "Lo que más me decían era que agachara la cabeza, que no los podía mirar, si no, me mataban. Pedí sacar a mi hijo que se bloqueó, no podía salir al momento de querer sacarlo. Me amenazan nuevamente con la pistola y a mi hijo también, que nos van a matar", añadió.

Karoll se quedó sola en la calle junto a sus hijos, quienes quedaron en estado de shock tras vivir esta experiencia.

Karoll Román

"Perdimos la seguridad y fuimos completamente vulnerados. Es una historia que no se la doy a nadie, que te apunten con un arma en la cabeza y que te apunten con otra arma en tu estómago y que te digan que a tus hijos los van a matar, no se lo doy a nadie", cerró.