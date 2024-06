"No somos animales": Ak4:20 arremete contra Fernando Solabarrieta tras comentario que hizo sobre él y Marcianeke

12 jun. 2024 - 18:15 hrs.

El cantante Ak4:20, quien por estos días ha hecho noticia por su relación con la influencer Ignacia Antonia, tuvo fuertes declaraciones contra el periodista deportivo Fernando Solabarrieta.

¿Qué tienen que ver los dos? Se preguntarán muchos. Resulta que a fines de abril, Ak4:20, Marcianeke y otras figuras participaron en la despedida del arquero Nicolás Peric.



Todos ellos fueron comandados por el director técnico Jorge Garcés, quien justamente fue entrevistado por Solabarrieta. Una de las preguntas que hizo Fernando fue, "¿Cómo es dirigir a todo ese zoológico, profe?".

El término "zoológico" para referirse a él y los otros artistas urbanos, molestó de sobremanera a Ak4:20, quien en una entrevista con el medio "Vamo a calmarno", arremetió contra el periodista.

"Creo que está equivocado. Pienso que ellos mismos son los que después exigen respeto, cuando no te respetan. Que no se le olvide que nosotros somos personas", añadió.

El cantante luego dijo, "yo podría decir: ‘Mira el viejo de mier... cómo habla’. Pero, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y bajarme al nivel de ser irrespetuoso?".

"No somos un zoológico, nosotros no somos animales, yo no soy alguien al que tú puedas tildar de cualquier cosa (...) Él tiene influencia, que no se olvide. (Solabarrieta) es una persona pública. Entonces, no puedes hablar cualquier cosa, menos de tildar de zoológico", añadió.

A modo de cierre, enfatizó en que las palabras de Fernando Solabarrieta pueden generar juicios equivocados, sobre todo, de personas mayores que no siguen al género urbano. "Para exigir respeto, tú tienes que respetar primero", concluyó.