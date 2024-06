"Tenía casi dos meses": Anaís Vilches entrega detalles del embarazo que perdió con su pareja Marcianeke

12 jun. 2024 - 16:35 hrs.

A fines de mayo, Marcianeke comunicó a sus seguidores que junto a su pareja, Anaís Vilches, perdieron un bebé que se encontraba en gestación.

El cantante comunicó esta noticia con una imagen en la que aparece Anaís desde la clínica, hasta donde llegaron producto de fuertes dolores que sintió la influencer.

Anaís Vilches y Marcianeke

Todo sobre Famosos chilenos

"Recupérate pronto, amor mío. Fuimos papitos por su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez si salga, bebé. De finales contigo", escribió el artista en una historia de Instagram.

Anaís no sabía que estaba embarazada

A casi dos semanas de este hecho, Anaís contó más detalles sobre la pérdida de su bebé, revelando que al llegar al centro asistencial se enteró de que estaba embarazada.

En una ronda de preguntas y respuestas le consultaron, "¿cuánto tiempo tenías de embarazo?". Al respecto, Vilches contestó que "tenía casi dos meses. No sabía que estaba embarazada, yo llegué a la clínica por un dolor de estómago".

Historia de Anaís Vilches

Por estos días, Anaís se encuentra realizando reposo estricto, lo que ha alejado de las cosas que le gusta realizar, explicó en otra historia.

"Que ganas de volver a hacer mi vida normal... quiero ir al gym... pero tengo que estar en reposo hasta el jueves (13 de junio), pero no aguanto, no me gusta", expresó.