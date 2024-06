"No me refería a ella": Daniela Aránguiz descarta graves acusaciones hacia Pamela Díaz

08 jun. 2024 - 14:16 hrs.

El día viernes se supo del fracaso de un acuerdo de conciliación entre Pamela Díaz, Adriana Barrientos y Hugo Valencia, todo luego de que estos últimos dijeron que "La Fiera" ingresó drogas a un reality.

Tras el fracaso del acuerdo, Díaz anunció que llevará a juicio a los panelistas de "Zona de Estrellas" y pedirá una pena de cárcel para ambos.

Toda esta polémica inició con un audio filtrado de Daniela Aránguiz durante su participación en el reality "Tierra Brava", de Canal 13, sin embargo, esta dijo recientemente que las acusaciones contra Díaz son falsas y que todo "fue sacado totalmente de contexto".

Daniela Aránguiz y Pamela Díaz (Instagram)

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

"Esto pasó por una conversación que yo tuve con Luis Mateucci, que me grabaron de adentro de la sala de televisiones del reality. Está súper manipulado ese video, editado. Lo hicieron sin el consentimiento del canal ni de la productora. Eso no salió al aire. Fue un teléfono que grabó esa imagen, porque hay gente que trabaja en la producción de ese reality que graban y filtran contenido", sostuvo Aránguiz en "Sígueme" de TV+.

Tras esto, la exMekano indicó que todo "fue sacado totalmente de contexto. Cuando yo digo que hay una Pamela que metió marihuana al reality (...) Quiero aclarar públicamente que hay millones de Pamelas y yo nunca dije Pamela Díaz. No me refería a ella".

"Dentro del reality, en la producción no hay una pura Pamela, hay muchas. Voy a dejar esto hasta aquí, porque no me gustaría perjudicar a nadie que trabaja detrás de cámara en ese reality. Esto se desfiguró", añadió la ex de Jorge Valdivia.

Luego de su explicación, los dardos de Aránguiz, que mantiene su propia batalla judicial con la diputada Maite Orsini, apuntaron directo a Adriana Barrientos.

"Huguito (Valencia) es más periodísticamente correcto para decir las cosas, pero a Adriana muchas veces se le salen las cosas de control y no es primera vez que le pasa. Decir que una persona es narcotraficante es grave, sobre todo a alguien que trabaja con marcas y esas marcas se bajan por culpa de eso", dijo.