"No sé cómo": Jorge Zabaleta revela la acción que tuvo para salvar al resto del equipo del ataque en Etiopía

29 may. 2024 - 13:03 hrs.

El 20 de mayo, Jorge Zabaleta y Francisco "Pancho" Saavedra vivieron un violento ataque en Etiopía, mientras grababan un programa, debido a que delincuentes dieron muerte al guía turístico del equipo, el español Toni Espadas.

Un hecho que provocó que los chilenos terminaran abruptamente la grabación de su programa, retornando a Chile este martes 28 de mayo.

El gesto de Jorge Zabaleta

A su llegada, durante la noche de la mentada jornada se emitió una entrevista en Canal 13, en el que los dos involucrados conversaron sobre el ataque vivido.

Durante la entrevista, Jorge reveló cuál fue su actuar para proteger al equipo luego que Toni recibiera el disparo que le quitó la vida.

"En ese instante yo quedo paralizado. Cae Toni aquí, donde estaba yo. Lo veo, no había ninguna posibilidad de ayudarlo y en ese segundo siento que nos chocan por atrás", narró Jorge, acotando luego Pancho que el vehículo que chocó con ellos era parte de la producción de su programa para arrancar de la zona.

"Nosotros estábamos bloqueando el camino, entonces el jeep atrás como para arrancar nos choca y eso nos tira hacia abajo, hacia el cerro hacia abajo", indicó.

"Ahí tomo el volante y Toni quedó con el pie en el acelerador (...) nos empezamos a ir por un cerro. Ahí no sé cómo tomo el volante, logro maniobrar. No sabía por donde llegar al camino porque era todo con muchas ramas, mucho todo. De repente veo un árbol, veo el camino arriba y nos tiramos por el árbol. El árbol hizo como una rampa y llegamos al camino, no sé cómo".

"Justo cuando saltamos, porque saltamos alto, caemos en el camino, logro mantener el auto en el camino. En ese salto, Toni saca el pie del acelerador y el auto para", recordó, retomando luego la marcha del vehículo junto con la caravana.