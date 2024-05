"Años que no me corto el pelo": Eva Gómez sorprende a sus seguidores con radical cambio de look

22 may. 2024 - 02:22 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora de TV, Eva Gómez, durante los últimos días decidió someterse a un radical cambio de look para lo cual se puso bajo las manos del estilista español Víctor del Valle.

El profesional compartió todo el proceso al que sometió a la exconductora del Festival de Viña en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales.

El proceso

“Ay, Dios mío. Estoy sudando... Es que años que yo no me corto el pelo. Que alguien le quite la tijera a este hombre”, se le escucha decir a la comunicadora en el video, totalmente espantada.

En el registro se ve como el peluquero rápidamente le quita varios centímetros de largo a la cabellera de Gómez, quien tenía las puntas muy dañadas.

Nuevo look

“Vamos a hacerte un rubio espectacular”, le explicó el estilista hispano a la exanimadora del Festival de Viña.

El profesional comentó que el trabajo consistió en “trabajar con claroscuros para crear dimensiones, y se te va a ver rubio”, añade antes de mostrar cómo aplica la tintura en el cabello de la comunicadora.