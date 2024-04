23 abr. 2024 - 20:10 hrs.

Una de las celebraciones más importantes del mes de mayo es el Día de la Madre, jornada en la que se suele honrar a las figuras maternas del hogar con obsequios, flores o expresiones de gratitud por su entrega y amor.

En el marco de esta especial festividad, Mega, en colaboración con la empresa Lotería, prepararon un "Mega Sorteo Día de la Madre", el cual, como en ocasiones anteriores, otorgará importantes premios a través de sus cuatro sorteos.

En concreto, los participantes tendrán la oportunidad de ganar un paradisíaco viaje al Caribe, un auto 0 KM o montos millonarios. Solo deben comprar su ticket, seguir los pasos y jugar.

Mega Sorteo Día de la Madre

¿Cuál es el precio de los boletos para poder participar?

Para poder concursar debes comprar un boleto, tal como se hace para el Kino o cualquier otro tipo de lotería, el cual tiene un valor de $1.000. Este te permitirá participar en cada uno de los cuatro sorteos que se harán en los próximos días.

La recomendación es que obtengas el ticket antes del 26 de abril, pues de este modo tendrás cuatro opciones de ganar los premios. Para hacer efectiva la compra puedes hacerlo de manera presencial u online.

Internet

Entra a este enlace y selecciona una combinación de 6 números, que debe ser del 0 al 9 (ambos incluidos), o bien puedes hacer la elección al azar.

Si no has iniciado sesión en Lotería debes hacerlo con tu RUT o clave, o debes registrarte si no tienes cuenta. Para poder jugar, tienes que abonar dinero dentro de tu cuenta, tal como cuando pagas con tarjeta en una compra online.

Presencial

Compra en las Agencias Oficiales de Lotería, que corresponden a la Red de Agencias distribuidas a lo largo del país, autorizadas para la venta de productos de Lotería. Es decir, los negocios, quioscos, tabaquerías o típicos lugares en los que se puede comprar el Kino, por ejemplo.

¿Cuáles son las reglas del sorteo?

La dinámica de juego del Mega Sorteo Día de la Madre es bastante sencilla, pero es de suma importancia que escojas con atención el orden de los números.

Los 6 números elegidos por el apostador deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con la secuencia ganadora. No es necesario que todos los dígitos sean diferentes, puedes repetir dos veces el 1, por ejemplo, o hasta hacer una combinación 1-1-1-1-1-1.

Imagen referencial/ Freepik

En conclusión, el pronóstico o apuesta solo será ganadora si la extracción aleatoria por el sistema informático arroja la misma combinación. Si esos mismos números salen en un orden diferente, no será ganador.

¿Cuándo se conocen los resultados del Mega Sorteo Día de la Madre y cuáles son los premios?

En total serán cuatro premiaciones diferentes para el Mega Sorteo Día de la Madre, las que se realizarán en las siguientes fechas:

Sorteo 1: El sorteo se realizará el viernes 26 de abril de 2024 y el premio será un viaje al Caribe para 2 personas, todo incluido.

El sorteo se realizará el viernes 26 de abril de 2024 y el premio será un viaje al Caribe para 2 personas, todo incluido. Sorteo 2: El sorteo se realizará el viernes 3 de mayo de 2024 y el premio será un auto 0KM más 1 año de bencina equivalente a $1.200.000.

El sorteo se realizará el viernes 3 de mayo de 2024 y el premio será un auto 0KM más 1 año de bencina equivalente a $1.200.000. Sorteo 3: El sorteo se realizará el jueves 9 de mayo de 2024 y el premio será de $50 millones mínimos garantizados.

El sorteo se realizará el jueves 9 de mayo de 2024 y el premio será de $50 millones mínimos garantizados. Sorteo 4: El sorteo se realizará el viernes 10 de mayo de 2024 y el premio será de $100 millones mínimos garantizados.

Todo sobre Mega