Daniela Aránguiz responde a Jorge Valdivia y publica captura de discusión entre ambos: "No sabes lo que hiciste"

20 abr. 2024 - 16:10 hrs.

Este sábado 20 de abril fue publicada una entrevista en que Jorge Valdivia, en que se refirió a acusaciones que Daniela Aránguiz ha realizado en su contra, y dio a entender de que prefiere evitar entrar en conflictos a través de redes sociales.

Sin embargo, horas más tarde, Aránguiz publicó capturas de una discusión que ambos tuvieron a través de correo electrónico esta mañana.

La discusión de Jorge Valdivia con Daniela Aránguiz

En los pantallazos de los mails enviados entre ambos, publicados por Daniela Aránguiz en sus historias de Instagram, se puede observar cómo Aránguiz le envió un correo ayer viernes a Valdivia diciéndole: "¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? No sabes lo que hiciste, nunca quise todo lo que va a pasar, quiero que lo sepas".

Instagram

En tanto, la mañana de este sábado, el "Mago" le respondió: "Daniela, sigue amenazándome y yo seguiré defendiéndome. Voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gané y que dices que es de ambos, mientras más me insultes, menos plata va a quedar en la sociedad".

"Y si lo que te importa es la plata para el futuro de mis hijos, bueno que sepas que ese futuro depende de cuantos delitos cometas. Saludos", agregó Valdivia.

A lo anterior, Aránguiz replicó: "Pero, ¿es Maite o Jorge? Me llama la atención lo poco hombre que puedes llegar a ser para mostrarle los mensajes de tu exesposa a tu polola para que los use en mi contra".

Posteriormente, y haciendo alusión directa a la diputada Maite Orsini, apuntó que "hablas de plata y a la única que le interesa tu plata, y quedarse con las casas que son de nuestra sociedad conyugal, es a tu polola. Incluso, no tiene problema en ocuparlas cuando aún está mi ropa ahí".

Finalmente, cerró asegurando que "no tenía ganas de seguir exponiendo a mi familia, pero como siempre te he dicho yo me defiendo, no quería esto, esta guerra que ella inició, lo lamento".

Captura de pantalla

