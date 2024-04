Más de 100 mil dólares: Eladio Carrión concreta millonaria donación a afectados por incendios en región de Valparaíso

15 abr. 2024 - 19:08 hrs.

El rapero estadounidense Eladio Carrión concretó una millonaria donación para los afectados por los incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso a comienzos de febrero pasado.

Apenas ocurrió la tragedia, el compositor fue uno de los artistas que ofreció apoyo monetario para ir en colaboración de las víctimas de la catástrofe.

"Nosotros vamos personalmente a donar 100 mil dólares", anunció Carrión durante una transmisión en vivo realizada a mediados de febrero con reconocido streamer español Ibai Llanos, quien comprometió la misma ayuda para Chile.

"Yo siempre hago esto, pero detrás de las cortinas, y nos dio miedo que la ayuda no llegara. No hay nada más doloroso que querer ayudar, concretarlo y que esa ayuda no llegue. Estamos contigo, Chile", manifestó Carrión en esa oportunidad.

Eladio Carrión (AFP)

Donó más de 97 millones

Eladio Carrión concretó la promesa de donar USD 100.000 para los afectados por los incendios, es decir, más de 97 millones de pesos chilenos.

Según consignó SoyChile.cl, el ganador del Latin Grammy concretó la ayuda mediante la fundación "Sauce For A Cause".

El millonario monto fue distribuido en un total de seis organizaciones sociales.

En concreto, los organismos que se vieron favorecidos con la donación de Carrión fueron Desafío Levantemos Chile, Jardín Botánico de Viña del Mar, Fundación Amalegría, Cruz Roja, OPA Peñablanca y Fundación Ayuda Callejeros.