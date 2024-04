No solo WhatsApp: Usuarios también reportan fallas en el servicio de Instagram

La tarde de este miércoles no ha sido tranquila para los usuarios de redes sociales alrededor del mundo.

Esto porque se reportó una masiva caída de WhatsApp en muchos rincones del planeta, a lo que además se sumaron fallas en Instagram, otra red social también perteneciente a la compañía Meta.

Según lo reportado por usuarios de X (ex Twitter), la plataforma de Instagram tiene problemas para actualizar el inicio (feed) y también para subir o visualizar historias (stories).

De acuerdo al sitio web DownDetector, que monitorea el estado de distintas redes sociales y plataformas, los inconvenientes comenzaron alrededor de las 15:00 horas, en conjunto con la falla de WhatsApp, y se han extendido por al menos dos horas con el servicio intermitente.

gente a alguien se le cayó Instagram? a mí ya me funciona whatsap pero el Instagram no 😭 no me deja ver mis historias ni la de los demás 😭