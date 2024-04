"Y yo reiniciando el módem": Revisa los mejores memes que dejó la caída de WhatsApp

03 abr. 2024 - 15:55 hrs.

Durante la tarde de este miércoles 3 de abril, por varios minutos los usuarios de WhatsApp vivieron una intermitencia en el servicio de la aplicación debido a una caída.

Lo anterior porque la plataforma de mensajería instantánea no funcionó, tanto a usuarios que usan la versión web como los que usan la móvil.

Los mensajes, ya sean de fotos, videos o notas de audio, no se enviaban, dejando a los internautas en la incertidumbre, puesto que no sabían si era su dispositivo el que no funcionaba o la app.

Y ante aquella duda, muchos se volcaron a X (antes conocido como Twitter), para verificar de esta forma el origen del problema.

Una práctica habitual que ocurre cada vez que se cae alguna plataforma dependiente de Meta, y como siempre, el humor no faltó al momento de comentarlo.

"Se cayó WhatsApp, no importa cuando leas esto", "me encanta cuando se cae una red social y todos corremos a Twitter a verificar si se cayó", "yo esperando a que me contestes y me doy cuenta que WhatsApp se cayó", "y yo reiniciando el modem", son algunos de los comentarios y memes que se pueden leer en X.

Se cayó #WhatsApp, no importa cuándo veas esto. pic.twitter.com/UdoTLFAM57 — El Renacido (@RenaSuspendido) April 3, 2024

Se cayó #WhatsApp cualquier cosa nos hablamos por el ayayai pic.twitter.com/DAyO25EOlx — Guillo (@BertelGuillermo) April 3, 2024

Me encanta cuando se cae una red social y todos corremos a Twitter a verificar que si se cayó! JAJAJAJA #WhatsApppic.twitter.com/SJetrXureO — Stivennn (@stiivensito_) April 3, 2024

Yo esperando a que me contesten & me doy cuenta que #WhatsApp se cayó hahahaha pic.twitter.com/hYN7lEMcny — ☂•Lαυяα Møяяιsøи Ø'Ƒℓαнєяту•✿ (@Laura_MCroft) April 3, 2024

Yo entrando a twiter a ver si era que se cayo wsp o era mi wifi que reinicie cinco veces ya #WhatsApp pic.twitter.com/Nkz1hNMVJU — 𝓐𝓫𝓻𝓲𝓲𝓵 (@ayeelen_06) April 3, 2024

#WhatsApp se cayó y yo reiniciando el módem 🤣 — CynCas (@Cyncases82) April 3, 2024

