Meow Dalyn: ¿Quién es la joven streamer que se identifica como un perro?

El mundo del streaming es bastante amplio. Aquí podemos encontrar jóvenes que suelen generar distintos tipos de contenido y para diferentes grupos de cibernautas.

En la actualidad, una de las figuras de este mundo que más ha llamado la atención es Meow Dalyn, una joven de nacionalidad mexicana que se identifica como un perro.

¿Quién es Meow Dalyn?

Meow Dalyn causó revuelo por su identificación con los canes. Ella misma ha asegurado que su cercanía con estos animales inició cuando cumplió la mayoría de edad.

Según indica el medio El Tiempo, la joven afirma tener cuidadores y también hacer sus necesidades al aire libre, tal como ocurre con los perros.

En una entrevista, dejó en claro que "me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas".

"Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", expresó.

Ha incorporado comida para perros a su dieta

Pero esto no es todo, debido a que aseguró que se ha dado el tiempo de incorporar comida para perros en su dieta como, por ejemplo, caldo de huesos.

Lo anterior ha generado polémica en las redes sociales, aunque poco le ha importado que algunas personas en el último tiempo hayan cambiado su trato hacia ella.

"No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí, porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro", manifestó.

La joven cuenta con más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se dedica a hacer transmisiones en Twitch, siendo vista por miles de personas.

En sus fotografías, la podemos ver con un pelo de color rosado, flequillo, y en varias otras imágenes con un cintillo de perrito y una cola artificial, que forman parte de su outfit.

