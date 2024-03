"Tu existencia es un regalo": El cariñoso mensaje de Tati Farkas a su hermano que cumplió 18 años

19 mar. 2024 - 18:09 hrs.

La influencer Tatiana "Tati" Farkas le envió un cariñoso saludo de cumpleaños a su hermano, Daniel Farkas, quien alcanzó la mayoría de edad, es decir, 18 años, durante esta semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tati escribió un tierno mensaje mediante sus historias, en la que le expresa todo su amor fraternal.

Tati y Daniel Farkas

El mensaje de Tati Farkas

La influencer escogió una imagen en donde su hermano aparece sin polera, con una gran sonrisa en su rostro, mirando hacia el piso.

Sobre la foto escribió, "feliz cumpleaños, hermanito chico. Tu existencia es un regalo a este mundo. Regalas espíritu, dulzura, carácter, devoción, coraje".

"Nunca pares. Te amo siempre. Estoy tan orgullosa de ti, hermano", añadió, etiquetando Daniel en su cuenta oficial de Instagram.

Revisa la historia

Historia de Tatiana Farkas

El gran cariño de Tati a su hermano

Esta no es la primera vez que Tati hace demostraciones públicas de amor a su hermano. A mediados del 2023, con motivo de su egreso del colegio, ella le dedicó un emotivo mensaje de felicitaciones.

"Te amo con todo mi corazón. No puedo creer que finalmente me estás dejando. Todos los días que pase entrenando contigo en fútbol, todos los días que pase dándote el biberón y metiéndote en la cama. No puedo soportar verte irte, hermanito".

"Que el mundo te acoja con calidez, oportunidades y pertenencia. Eres el alma más bondadosa y grande, un caballero tan tonto y abrazable, ya no los hacen como tú... ¡Oh, los lugares a los que irás, hermanito! Pero no lo olvides, no hay lugar como el hogar".