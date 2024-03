"Nunca más supe nada de él": Vanesa Borghi revela que no volvió a hablar con su ex Danilo Sturiza tras 11 años juntos

12 mar. 2024 - 14:05 hrs.

En el primer trimestre del 2022, la modelo argentina, Vanesa Borghi, informó el fin de su matrimonio con el empresario, Danilo Sturiza, con quien estuvo por 11 años.

En ese entonces, la modelo fue enfática en aclarar que ella tomó la determinación de dar por finalizado el vínculo, asumiendo ella la responsabilidad tras la decisión.

"Fui yo la que tomé la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos. Yo sentí que no estaba entregando el 100% por diversos motivos, por lo que me pasó a nivel personal y familiar", expresó en una entrevista que dio a Las Últimas Noticias (LUN) en marzo de dicho año.

Vanesa Borghi sigue legalmente casada y no se habla con su ex

A dos años de dicha conversación, Vanesa dio una nueva entrevista, esta vez a su excolega, Kike Morandé, en el que dio detalles de cómo sigue su relación con Danilo Sturiza.

Lo primero que mencionó fue que, pese al término, aún siguen casados legalmente. "No me han dado el divorcio. Partí de cero, la que se fue de casa fui yo, con mi ropa y nada más. Una mujer, cuando decide terminar una relación, es porque lo tiene muy claro. Yo venía mucho tiempo hablando con él muchas cosas", señaló.

Danilo Sturiza y Vanesa Borghi

Vanesa luego reconoció que no tiene ni un tipo de contacto con Sturiza, algo que le duele, puesto que pese al fin del matrimonio, ambos compartieron su vida durante 11 años.

"No tengo nada para decir, fui superfeliz en los años de matrimonio que estuve con él. Me da mucha pena cómo se terminó porque después nunca más tuve un contacto con él. Él me bloqueó de todos lados y nunca más conversé absolutamente nada con él. Es más, él me mandó a un abogado a la casa para que yo hiciera el cese de convivencia y nunca más supe nada de él", lamentó.

Ahondando en este tema, agregó que, "he hablado con su hija e hijo para los cumpleaños, pero lógico que esas cosas duelen, si estuviste 11 años con esa persona. ¿Tan poco la conocía que ni siquiera pude tener una charla de un cierre? Y decir ‘bueno, te agradezco por todo esto que me entregaste’. Fueron muy lindos años los que pasé, si no, no hubiera estado tanto tiempo con él. Duele el terminar una relación de tanto tiempo así".

