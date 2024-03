"El mejor papá de este mundo": Laura de la Fuente le dedicó cariñoso saludo de cumpleaños a Cristián

11 mar. 2024 - 17:35 hrs.

Un cariñoso saludo fue el que le dio Laura de la Fuente a su padre, Cristián de la Fuente, a través de sus redes sociales, por motivo del cumpleaños del actor.

Cristián celebró la jornada del domingo 10 de marzo sus 50 años, por lo que Laura quiso felicitarlo de forma pública, utilizando su cuenta de Instagram.

Laura y Cristián de la Fuente

"El mejor papá de este mundo"

Laura realizó una publicación estilo galería de imágenes, combinando imágenes de diferentes momentos de su vida, desde que era una niña al presente.

"De cumpleaños el mejor papá de este mundo mundial. Te amo infinito. Muchas gracias por tu apoyo y amor incondicional y por ser mi mejor amigo", redactó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lau (@laudelafuentec)

Reacciones divididas de sus seguidores

Un posteo que recibió cientos de reacciones de parte de sus seguidores, quienes expresaron tanto su apoyo, como descontento al posteo de la joven.

Lo anterior porque a algunos internautas no le pareció que lo tratara como "el mejor", puesto que no olvidan que en septiembre del 2022 se filtró un video engañando a su madre, Angélica Castro.

"El mejor papá no daña públicamente a su hija engañando a su mamá", "me encanta como hablas de tu papá", "cuando el papá engaña a su madre una y otra vez ya no es el mejor padre del mundo", "qué bonito que los hijos no mezclen las cosas", "qué lindas fotos, se irradia el amor", "lluvia de bendiciones para tu padre", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

