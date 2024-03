Prima de Luis Miguel asegura que madre del cantante está viva y reside en Argentina: "Yo la voy a visitar"

08 mar. 2024 - 18:02 hrs.

El cantante Luis Miguel nuevamente volvió a pisar Argentina en el contexto de su gira, "Luis Miguel Tour 2024", a menos de un año de haber visitado dicha nación en 2023.

Como suele ocurrir en el país trasandino, la llegada de Luis Miguel provoca no solo euforia entre sus fans, sino que también en la prensa, que reflota el rumor de que la madre del "Sol de México", Marcela Basteri, está viviendo en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires.

Recordemos que estos trascendieron comenzaron a circular por la prensa luego que periodistas encontraran en 2018 a una mujer en situación de calle que guarda gran parecido con Marcela Basteri.

Si bien las investigaciones oficiales dieron como resultado que la susodicha es Honorina Montes, y es ella la que está internada en el centro de salud mental, una prima de Luis Miguel, Lorena Basteri, quien vive en Argentina, asegura que esa mujer es en realidad su tía.

Luis Miguel y Marcela Basteri cuando era un niño

Luis Miguel visitaría a quien sería su madre

El programa "Mañanísima" de El Trece, uno de los canales argentinos más importantes de dicha nación, conversó precisamente con Lorena, quien dio detalles de Honorina.

"Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela", expresó.

En este sentido, aclaró que "yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel".

"Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación", añadió.

Lorena expresó que si bien Luis Miguel no ha hablado públicamente de esta mujer, afirmó que el cantante la habría ido a visitar.

"Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no", sentenció.

