"Hasta mañana... vayan a acostarse": El particular mensaje de Pancho Saavedra al público de la Quinta Vergara

Una inusual polémica fue la que se dio en el cierre de lo que fue la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, luego de que la artista brasileña, Anitta, no recibiera los dos galardones que se suelen entregar en el evento.

Fueron los propios animadores del certamen quienes salieron a dar declaracionesposteriormente. Consultados por la prensa al respecto, comentaron que "nunca escuchamos" la petición del público para condecorar a la artista con el respectivo galardón.

En la explicación, también se precisó a los medios que después de que Anitta interpretara su última canción, tanto Pancho Saavedra como María Luisa Godoy retornaron al escenario, como se suele hacer, a la espera de que el público pidiera el segundo premio. Cabe precisar que minutos antes se le había entregado la Gaviota de Plata.

Por mucho que los animadores se tomaron su tiempo, e incluso pidieron que se gritara el nombre de la brasileña, esta ya se había ido. Minutos después, en el backstage, la propia Anitta confesó que no sabía que se entregaban dos premios.

Ante esta situación, Saavedra indicó que "queríamos que volviera, sabíamos que había una cierta cantidad de público que se estaba manifestando, que quería la Gaviota de Oro, pero como que la pedían y después no".

Por su parte, María Luisa Godoy indicó que "la de Oro no la alcanzaron a pedir en la primera salida. Nunca escuchamos que pedían Gaviota de Oro".

"Se produjo como un silencio, empezamos a conversar con ella, dimos tiempo a ver qué pasaba, y la gente no la pidió, yo me imagino que no la pidieron porque esperaban que ella volviera a cantar y después de volver a cantar, entregársela, que es lo que sucede habitualmente con todos los artistas", agregó.

"Si ustedes la hubiesen pedido más fuerte"

Pero lejos de saciar a la audiencia con sus explicaciones, el actuar de Saavedra como Godoy ha sido criticado por el malentendido.

Ahora, se dio a conocer un audio del diálogo que establecieron los animadores con el público en comerciales para intentar aclarar la situación, luego de que no se pudiera materializar la entrega de la Gaviota de Oro.

En esa conversación con el "Monstruo", Saavedra le hizo un 'guiño' al público por el no reconocimiento de la artista. "Si ustedes la hubiesen pedido más fuerte, bueno... cuando ustedes rujen y la piden fuerte, ella vuelve", señaló el rostro en medio del descontento del público en la Quinta Vergara.

"Ella se fue, mañana nos vemos con Los Bunkers, con Sergio Freire y con nuestro querido Young Cister así que hasta mañana... Vayan a acostarse, que hoy día disfrutaron de tremendo show", cerró.

